Matador del respeto y la decencia

Matador publicó en X una fotografía de la primera dama, Ana Lucía Pineda, acompañada de expresiones que la animalizan y ridiculizan su apariencia. Utilizó una imagen para humillar a una mujer mediante un texto degradante. Ese es el comportamiento que merece un rechazo frontal: convertir la exposición pública de una persona en una oportunidad para maltratarla.

No reproduciré los calificativos. Su contenido permite comprender el agravio sin concederles otra tribuna. La animalización y la burla corporal fueron recursos escogidos para atacar a la primera dama. Ninguna diferencia política justifica ese trato. Ninguna trayectoria profesional concede una excepción a la decencia.

La misoginia aparece precisamente en esa disposición a degradar a una mujer, reducirla a su apariencia y poner su dignidad a disposición del insulto. El cuerpo es uno de los instrumentos del ataque; la persona es su destinataria. Matador debe responder por las palabras que escribió y por haberlas difundido ante su audiencia.

La respuesta pública merece destacarse. La primera dama recibió manifestaciones de solidaridad y mensajes que reclamaron respeto por su dignidad. Ese respaldo trasciende la controversia: frente al maltrato, muchas personas eligieron acompañar a la mujer atacada. La humillación encontró rechazo.

Hay, además, una labor humanitaria que debe reconocerse. Desde los primeros días del terremoto que afectó a Pereira y otras regiones, Ana Lucía Pineda ha participado en la consecución de aportes, la movilización de donaciones y la articulación de apoyos para las familias damnificadas. Su gestión comprende tanto buscar recursos como contribuir a que las ayudas lleguen a quienes las necesitan.

Ese trabajo incluye convocar a empresas y organizaciones, establecer alianzas y mantener la atención sobre las necesidades de las comunidades. El anuncio de una alianza para apoyar soluciones de vivienda a familias afectadas muestra que su actividad también se proyecta hacia la recuperación. Su presencia en zonas golpeadas por la tragedia añade una dimensión humana que merece valorarse.

Para Colombia importa tener una primera dama que trabaje, que se acerque al sufrimiento de las familias y que acompañe al presidente desde una disposición de servicio. Importa que su presencia pública tenga contenido y contribuya a sensibilizar al país frente al dolor ajeno. Esa dedicación exige tiempo y esfuerzo, que deben conciliarse con su propia vida familiar.

La dignidad, la humanidad y la transparencia son valores indispensables en ese papel. La transparencia debe expresarse en información clara sobre los recursos conseguidos, su destino y sus beneficiarios. Reconocer el trabajo humanitario de Ana Lucía Pineda significa valorar su participación y esperar que continúe traduciéndose en resultados verificables.

Su derecho al respeto, sin embargo, no depende de un balance favorable. Le corresponde por ser persona. También a cualquier mujer sin posición institucional, sin visibilidad o sin una audiencia que salga en su defensa. La dignidad jamás puede quedar subordinada a la simpatía política.

Los antecedentes públicos de Matador obligan a examinar la coherencia de su comportamiento. En marzo de 2023 reconoció una agresión contra su esposa ocurrida en 2013 y pidió perdón. Su esposa manifestó que no justificaba lo sucedido y cuestionó que el episodio se hubiera divulgado sin consultarla. Respetar su voz exige evitar que su intimidad vuelva a convertirse en espectáculo.

Pero ese reconocimiento plantea una pregunta inevitable: ¿qué aprendió sobre el maltrato hacia las mujeres? Pedir perdón compromete a cambiar. Cuando después se recurre a la degradación de otras mujeres, la credibilidad de ese compromiso queda seriamente cuestionada. La agresión en la intimidad y la humillación pública son conductas distintas; ambas exigen responsabilidad.

En enero de 2026, otra publicación de Matador utilizó imágenes y comentarios sobre el cuerpo de Paloma Valencia. El episodio provocó una controversia y el anuncio de una acción ante el Consejo Nacional Electoral. Sin confundir ese anuncio con una sanción, el hecho constituye otro antecedente del uso de la apariencia femenina para descalificar a una mujer en la confrontación política.

Matador del respeto y la decencia. La analogía resulta amarga porque sus expresiones destruyen el trato digno y hacen del agravio un recurso público. Los antecedentes pesan cuando las conductas posteriores ponen en duda lo aprendido. La misoginia persiste cuando cambia la destinataria, pero permanece la disposición a humillarla.

El efecto de ese maltrato puede extenderse a otras mujeres. Ver que una presencia pública se responde con agresiones personales puede desalentar la participación y hacer de la exposición una carga adicional. Por eso la solidaridad con la primera dama tiene tanta importancia: interrumpe la normalización del abuso y recuerda que ninguna mujer debe aceptar la humillación como precio de su visibilidad.

Las posibles consecuencias jurídicas también deben examinarse. El artículo 220 de la Ley 599 de 2000 tipifica la injuria; el artículo 223 contempla la agravación por utilización de medios de comunicación o divulgación colectiva. La publicación merece ser valorada frente a esas disposiciones, atendiendo a su contenido, a su contexto y a los elementos exigidos por la jurisprudencia. La Corte Suprema, en la Sentencia SP592-2019, radicación 49287, exige examinar la claridad, precisión e idoneidad de la imputación deshonrosa.

También corresponde considerar el artículo 134B del Código Penal, modificado por el artículo 3.° de la Ley 1752 de 2015, si se acreditan la promoción o instigación de conductas dañinas por motivos discriminatorios. El carácter ofensivo del texto no demuestra por sí solo esos elementos. El artículo 2.° de la Ley 2453 de 2025 ofrece, además, un marco frente a la violencia verbal, digital y simbólica contra las mujeres en política, cuya aplicación exige verificar la afectación de derechos políticos y las competencias correspondientes.

La exigencia es concreta: que las autoridades analicen los hechos, establezcan las responsabilidades y, si se acredita una conducta punible, recaiga sobre su autor todo el peso de la ley. La notoriedad no debe procurar indulgencia. La solicitud del Gobierno a la Fiscalía para examinar las expresiones debe tramitarse con pruebas y debido proceso.

La responsabilidad pública de Matador no necesita esperar una sentencia. Debe responder por lo que escribió, reconocer el carácter degradante de sus expresiones y rectificar. Una nueva provocación solo prolongaría el agravio.

La solidaridad con Ana Lucía Pineda merece permanecer en el centro de esta discusión. Permite acompañarla, reconocer su gestión humanitaria y defender un principio que corresponde a todas las mujeres. Matador utilizó una fotografía y un texto para humillar; terminó exponiendo la calidad de su propio comportamiento.

No podemos permitir que el irrespeto hacia las mujeres se convierta en un arma política. Ninguna causa se vuelve más justa al degradarla. La decencia se demuestra frente a las personas cercanas y frente a las adversarias. Quien necesita humillar a una mujer para hacerse escuchar destruye la autoridad moral con la que pretende juzgar a los demás.