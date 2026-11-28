No me sorprende para nada el descomedido mensaje del embajador de China en Colombia por la visita de nueve congresistas a Taiwán. China hoy es un imperio que ejerce. De ahí la reacción, pues no acepta que ningún país se atraviese a sus intereses y a sus ambiciones. Es más, este imperio utiliza su gran poder económico para entrometerse en la soberanía de otros países, como lo ha hecho en todo el mundo y en especial en América Latina.

No podemos olvidar el mensaje del mismo embajador chino contra el presidente del gremio de los industriales hace unos meses, Bruce Mac Master, cuando este criticó una medida económica del Gobierno Petro que beneficiaba a los exportadores chinos y destruía una industria colombiana. Ese tipo de reacciones intervencionistas y descaradas tiene un nombre: diplomacia del lobo guerrero, que han utilizado contra Brasil, contra Francia y contra el país que se oponga a un interés vital de China. Es más, a veces esa grosería disfrazada de diplomacia pretende anular discusiones sobre derechos humanos o sobre falta de transparencia de China en sus negocios, incluyendo el de los medicamentos.

Ejemplos hay muchos de esa hipocresía, pues se meten en asuntos internos de otros países, pero, eso sí, nunca dejan que nadie se meta con ellos. Imperio, al fin y al cabo.

Pero volvamos a lo local. Este incidente le plantea al actual Gobierno una discusión política sobre su relación con China, que, si bien de ninguna manera termina con la política de una sola China, sí debe poner límites y controles a un país que utiliza distintos mecanismos para someter la soberanía de otros a sus intereses. China no va a desaparecer, pero hacer negocios con China, entregar infraestructura a China, darle la explotación de minas o vender insumos primarios a China tiene un costo que, más temprano que tarde, este país cobra a cambio de sumisión en política internacional.

Argentina, Brasil, Guatemala, Chile, Ecuador y Venezuela, para solo mencionar unos casos, son países que han tenido que sufrir esa intervención política a cambio de no perder el acceso a mercados chinos para sus productos. Lo que viene va a ser más difícil y veremos la reacción de China, que hoy vive de las exportaciones subsidiadas a todo el mundo. Los déficits comerciales de los países de la región con China son brutales y, además, están liquidando las industrias medianas y pequeñas de América Latina, tal y como ya lo hicieron con las de África. Más temprano que tarde, Colombia va a ponerles impuestos a estas importaciones de productos chinos y sin duda va a sentir la reacción brutal del nuevo imperio. Así lo hicieron con Brasil cuando pretendieron hacer lo mismo y tuvieron que dar marcha atrás.

Otro costo importante de hacer negocios con China es el de la corrupción. Casos como la represa en Ecuador, las carreteras en Bolivia y la energía en Venezuela son ejemplos de cómo las empresas chinas corrompen y se roban el dinero. La transparencia en los contratos con China debe ser fundamental para que no pase lo que pasó con la segunda línea del metro de Bogotá, donde una empresa presentó dos licitaciones con nombres distintos, o lo de Ecuador, donde una presa que valía 700 millones de dólares acabó costando cuatro veces más y hoy tiene serios problemas estructurales y ambientales. China no respeta las leyes de un país que no le convengan y presiona con chantajes económicos a los Gobiernos que tratan de hacerlas respetar.

El libre comercio con China no existe. China solo compra lo que necesita y restringe la competencia dentro de su país, a no ser que sea un producto tecnológico al que le permite la entrada y la manufactura dentro del país, como Apple, para luego robarle la tecnología y crearle competencia, como ha pasado con la industria de vehículos, la de teléfonos inteligentes y ahora la inteligencia artificial.

Un elemento fundamental de la capacidad de presión china en muchos países de la región es el de la deuda con la que logran asfixiar países y arrodillarlos frente a sus necesidades comerciales y sobre todo políticas. La trampa de la deuda externa que China les ha impuesto a Venezuela, Ecuador y Argentina, para solo mencionar unos ejemplos, forma parte de las estrategias que China utiliza para someter a los países que ellos llaman el sur global, que no es más que una definición política que utilizan para justificar sus acciones imperiales. Claro, no se puede evadir la responsabilidad que Chávez, Correa y los Kirchner tienen en este problema de sus países.

El mundo cambió y China es un poder mundial que quiere ejercer hegemonía y desplazar a Estados Unidos. Desafortunadamente, Estados Unidos y Europa no le generan un balance a la oferta que este país pone sobre la mesa. Sin embargo, los países que hacen negocios con China tienen que entender los costos y mirar hasta dónde llegan. El poder blando de China, que antes ejercía para conquistar mercados y apoyos, hoy da paso a un poder duro que, con la transformación interna que está haciendo el líder chino, Xi Jinping, hacia una nación mucho más nacionalista y marxista-leninista en materia de control social y económico, solo se va a profundizar.

Ahora, distinto a hace 40 años con Deng Xiaoping, el gato tiene que ser del color del Partido Comunista chino o no va a poder cazar, es decir, comprarle o venderle a China. Eso hay que tenerlo claro.