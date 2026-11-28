Un alcalde que oculta los gastos del municipio no es de buena fe. Un alcalde que se da maña para que no se apliquen las disposiciones sobre contratos de obras públicas no es de buena fe. Un alcalde que le entrega los dineros del municipio a un contratista particular para que los maneje a su amaño sin duda es de mala fe. Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja, es de muy mala fe. Se quedó corto Abelardo De La Espriella cuando el 18 de noviembre presentó en

la Fiscalía una denuncia contra Jonathan Vásquez por el traslado de 119.000 millones de pesos de regalías a Foncolombia, una entidad privada que maneja a su antojo el dinero. El alcalde respondió al presidente: “Usted anda con una pistola y yo con un lápiz, y la historia ha demostrado con cuál de ellos es que se cambia el mundo”. El mundo no se cambia con lápices que firman actos irregulares. El alcalde ha entregado el presupuesto del municipio a fondos mixtos que no tienen ningún control. Además de Foncolombia, lo hizo con Fomcolombia, donde un contratista deshonesto controla el 20 por ciento. Ese contratista es Houseman René Jaimes. Uno de los socios de Jaimes le entregó un soborno de 700 millones de pesos a Lenin Pardo, esposo de Claudia Yaneth Toledo, secretaria de Infraestructura de Santander en 2015, cuando el gobernador Richard Aguilar contrató el reforzamiento del estadio de Bucaramanga. Jaimes es el presidente de la Junta Directiva de Fomcolombia.

Hay varios municipios remotos que tienen cada uno el 1 por ciento de Fomcolombia. En esta asociación público-privada, esos socios minoritarios no tienen voz ni voto.

Esos municipios son Solita, Caquetá, que seguramente nadie ha oído mentar, así como Albania, Caquetá; Piamonte, Cauca; Montecristo, Bolívar; y El Playón y Coromoro, en Santander. Otro de los dueños es el municipio de Atrato en el Chocó. Hablé con la alcaldesa, Ana Milena Hinojoso. Su municipio no tiene una sola calle pavimentada. ¿Qué hace un municipio de 7.800 habitantes participando en la pavimentación de vías de Barrancabermeja, que tiene 200.000 habitantes? La alcaldesa no conoce las oficinas de Fomcolombia en Bucaramanga y Atrato no ha recibido ningún beneficio de esa vinculación.

Me dijo que en un congreso de municipios en Cartagena oyó hablar de Fomcolombia y que pensó que la entidad le podía generar desarrollo a su municipio.

Los fondos mixtos buscan eludir la vigilancia sobre el gasto en obras públicas. Fomcolombia es una fachada. Permite a Houseman René Jaimes manejar dineros oficiales a nombre de muy lejanos municipios que prestaron su nombre para que a dedo se entreguen contratos financiados por el erario, pero sin licitación pública y publicación en el Secop.

El director de Fomcolombia es Edwin Erubey Martínez Echeverry, un administrador de empresas que en 2017 tuvo un magro contrato de 10 millones de pesos con la Lotería de Santander para subir publicidad de la lotería a Facebook, Twitter y a la página de la entidad. Diez años después maneja miles de millones de pesos del municipio de Barrancabermeja.

Frente a los dineros que administran estos fondos, no se aplica ni siquiera el derecho de petición, según Johanna Paola Santos, la secretaria de Infraestructura. Ella se declaró no competente ante un derecho de petición sobre obras del municipio y lo remitió a Fomcolombia para que lo contesten si consideran que “merece un pronunciamiento”.

Uno de los contratos de pavimentación en Barrancabermeja, por 25.000 millones de pesos, fue adjudicado por Fomcolombia a Narly Johanna Sánchez Ayala. Ella fue la única que se presentó. No hubo licitación pública.

Lástima que el presidente no pueda destituir al alcalde. El embeleco de la elección popular de alcaldes y gobernadores solo ha servido para exacerbar la corrupción. En el papel, es cierto que cada municipio y sus habitantes deben ser autónomos para atender sus necesidades. Pero la realidad es que, salvo excepciones, la elección popular no atiende las necesidades del pueblo, sino que facilita el enriquecimiento ilícito de unos cuantos.

Gustavo Petro salió en defensa del alcalde. La esposa de Vásquez, Laura Ahumada, es senadora del Pacto Histórico. La senadora no ha falsificado sus diplomas. Cometió una falta aún más grave, según una nota de La Silla Vacía: “Ahumada impulsó su aspiración como gestora social del municipio y como una aliada del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero”. Quien se asocie con un pícaro como Daniel Quintero es deshonesto por naturaleza.