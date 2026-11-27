En múltiples ocasiones y escenarios, incluso en esta misma columna, he insistido en que las decisiones de política pública, cuyo único objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, deben tomarse con base en evidencia, no en intuiciones. En ese sentido, la responsabilidad es enorme.

Los datos procesados, obtenidos a partir de información de diversas entidades y fuentes de acceso abierto, así como del cruce de múltiples bases de datos, nos permiten trazar una radiografía de los municipios, de las vías que los conectan y de la cotidianidad de sus habitantes; nos brindan la posibilidad de leer mejor el territorio y de tomarle el pulso a las dinámicas del departamento con mayor precisión.

Desde la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca presentamos el estudio de Relaciones funcionales* entre los 116 municipios de Cundinamarca, complementario a la primera edición que, en 2025, reveló la fotografía de las interdependencias entre Bogotá y esos mismos municipios. Esta nueva entrega también aborda los temas de movilidad, equipamientos, seguridad alimentaria, desarrollo económico, servicios públicos, ambiente y seguridad ciudadana.

Las conclusiones son reveladoras. Una de las más importantes es que el departamento funciona más como 12 subregiones que como las 15 provincias que lo conforman. Por supuesto, no se sugiere que el departamento deba reconfigurarse administrativamente ni trazar nuevas fronteras. Lo cierto es que se identifican agrupaciones funcionales como Sabana Occidente y Soacha, que operan como un motor industrial, logístico y de abastecimiento; Gualivá y Bajo Magdalena, como despensa agrícola y corredor turístico integrados en torno a Villeta; y Guavio y Medina, que constituyen la reserva hídrica y agroalimentaria del oriente de Cundinamarca.

Una vista panorámica del departamento permite advertir que se articula funcionalmente como un eje que va de nororiente a suroccidente —desde Chocontá, pasando por la Sabana de Bogotá, hasta Girardot—, gracias a la integración y el fuerte vínculo entre las siete dimensiones mencionadas.

Al ampliar el centro del mapa, se observa que la Sabana funciona como una unidad. Existen polos estructurantes (o nodos de mayor articulación departamental), como Soacha y Mosquera, que se combinan con nodos intermedios como Zipaquirá, Chía, Facatativá y Funza, y con otros emergentes como Cajicá, Madrid, Tocancipá, Cota, Tenjo y Sopó.

Esas interdependencias son cada vez más fuertes y resultan clave para el progreso y el desarrollo, misión que ha liderado el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, junto con su equipo y las autoridades municipales y departamentales.

En resumen, de acuerdo con el estudio, la articulación funcional del departamento se concentra en Sabana Occidente, Sabana Centro y Soacha, donde se localizan los municipios más integrados del sistema. De hecho, Mosquera y Soacha se relacionan, de una u otra forma, con los 116 municipios. Fuera de la Sabana sobresalen Girardot —que articula el Alto Magdalena y sostiene con Tocaima el vínculo más fuerte del sistema— y Fusagasugá, como nodo del Sumapaz. Por el contrario, los menores niveles de integración se registran principalmente en provincias como Medina, Rionegro, Bajo Magdalena, Oriente, Guavio, Ubaté y Magdalena Centro.

El estudio también considera los ejes viales como parte fundamental de estas relaciones. Por ejemplo, el corredor Soacha-Fusagasugá-Girardot concentra desplazamientos por motivos laborales y para acceder a servicios de salud y educación; el eje Mosquera-Madrid-Facatativá es un núcleo industrial y logístico, de acopio de alimentos y acceso a equipamientos; el tramo Guayabetal-Cáqueza se destaca como vía de movilización de ganado; el eje La Vega-Villeta sobresale por su actividad turística y como ruta de abastecimiento desde Gualivá y Bajo Magdalena; y el corredor Chía-Cajicá-Zipaquirá-Tocancipá se distingue por las dinámicas relacionadas con el trabajo, la residencia, las exportaciones, la educación superior y el abastecimiento.

No obstante, hay casos que merecen igualmente toda la atención: territorios rurales que contribuyen de manera decisiva a la producción de alimentos, la provisión de agua y la conservación de ecosistemas, pero que, paradójicamente, presentan condiciones de vulnerabilidad en materia de seguridad alimentaria. Es el caso de Gualivá-Bajo Magdalena, Rionegro, Guavio-Medina y Sumapaz.

A partir de los hallazgos en las siete dimensiones, el estudio propone priorizar varios retos, entre los que figuran fortalecer la eficiencia de las subregiones que sustentan la movilidad y la conectividad departamental (Alto Magdalena, Sumapaz, Sabana Occidente-Soacha, Sabana Centro, Gualivá-Bajo Magdalena, Almeidas y Ubaté) y equilibrar las responsabilidades entre los territorios demandantes y abastecedores de agua, mediante la articulación de las funciones de conservación, provisión y consumo entre, por un lado, Sabana Centro y Sabana Occidente-Soacha y, por otro, Oriente y Guavio-Medina.

Asimismo, el estudio resalta la urgencia de disminuir la incidencia delictiva en las provincias de Alto Magdalena, Sumapaz y Sabana Centro, así como de reducir la siniestralidad vial en los principales corredores de movilidad de Alto Magdalena, Sabana Occidente-Soacha y Sabana Centro.

Este nuevo insumo contribuye a la construcción del plan estratégico PLANEO, que será el primer instrumento de planeación regional del país, y se suma a otros esfuerzos como la Encuesta Multipropósito 2025 —realizada por la Región Metropolitana con el Dane y la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá— y el estudio de Huella urbana, que analiza el crecimiento físico y territorial de Bogotá y 35 municipios de Cundinamarca con proyección al año 2050.

Los resultados, que pueden ser consultados por alcaldes, diputados, concejales, académicos, entidades y ciudadanos en general, nos ofrecen un panorama más claro de las prioridades que debemos atender para que los cundinamarqueses vivamos mejor. Juntos llegamos más lejos.

*El estudio está disponible en el sitio web del Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales de la Región Metropolitana: https://regionmetropolitana.gov.co/observatorio/publicaciones/estudios/estudio-identificacion-analisis-interdependencias-relaciones