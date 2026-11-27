El carro bomba que dañó más de la mitad de la sede de la Gobernación, en Villavicencio, deja tres lecciones. La primera es que nadie tiene autoridad moral para aprovechar tragedias como esta y sacar réditos políticos contra un gobierno que apenas empieza, porque, a nivel nacional, todos los sectores les han fallado a los departamentos afectados por la violencia. En el caso del Meta, los pocos votos que aporta frente a otras regiones parecen volverlo invisible, y en ese olvido no se salva la derecha, el centro ni la izquierda. Los errores más graves llegaron con los procesos de paz, cuando presidentes de distintas corrientes lo usaron como laboratorio de negociaciones con los grupos armados.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana, la zona del Caguán quedó en manos de las FARC. Cuatro de sus cinco municipios eran metenses, y desde entonces no se han librado por completo de los grupos armados que se consolidaron en esos años. Tras el Acuerdo firmado por Juan Manuel Santos, el Estado no ocupó plenamente los territorios que dejó la guerrilla, y las ocho poblaciones del departamento priorizadas como PDET siguen esperando el desarrollo prometido mientras soportan la presencia de disidencias. Gustavo Petro jugó a los congelados. La poca presión militar se concentró en Mordisco, y su enemigo Calarcá, sentado en la mesa de la paz total, ganó terreno en esa misma región, generando una disputa de poder con los ciudadanos en medio.

El relato de la paz suele tildar de combativo a quien lo cuestiona, pero en el Meta ese discurso ha permitido que la violencia se perpetúe. Para la muestra un botón. Alias Antonio Medina se acogió al Acuerdo de 2016, volvió a delinquir, fue incluido en la paz total y siguió delinquiendo. Hoy es hombre de confianza de Mordisco y, en un audio que las autoridades aún verifican, se adjudica el atentado.

La segunda lección es que el presidente puede ser un adversario político, pero el enemigo es el enemigo. Los procesos de paz de las últimas décadas no acabaron con la violencia en el Meta, así que se justifica que el Gobierno haya escogido una actitud frontal, y no se le puede condenar por las bombas que ponen los terroristas. Lo mínimo es desearle éxito contra los agresores de Colombia. Además de destruir edificios, un atentado como este busca quebrar la voluntad del mandatario y dividir a quienes deberían respaldarlo.

En ese mismo audio, Medina reclama por la muerte de alias el Ruso, uno de sus hombres más cercanos, abatido en agosto, y le reprocha a De la Espriella haberles declarado la guerra. Una retaliación parecida enfrentó Álvaro Uribe en sus primeros meses en la Casa de Nariño con el atentado de las FARC contra el club El Nogal, y sostener su política de seguridad terminó por alejar a los grupos armados de los cascos urbanos del Meta. Lo importante no fue que gobernara desde la derecha, pues habría dado igual que lo hiciera desde la izquierda o el centro, sino que no asumió una actitud pasiva. Quien hoy usa lo ocurrido para golpear al presidente por discrepancias ideológicas o de estilo le hace, sin quererlo, el trabajo a quienes pusieron la bomba. Para que llegue el desarrollo y los territorios tengan una nueva oportunidad, el sometimiento de los violentos, en el mejor de los casos pacífico, es la única vía.

La tercera lección es que apoyarlo no es tragar entero. Es legítimo que el mandatario enfrente a las disidencias en sus propios términos, y precisamente porque esa decisión supone una escalada del conflicto mientras consigue debilitarlas, su gestión tiene que ser impecable. Fue acertado y diligente que el presidente llegara casi de inmediato a Villavicencio, pero qué bueno hubiese sido verlo antes de la explosión. Después de todo, el departamento votó por él con amplias mayorías. Su gobierno es joven y tiene la oportunidad de resolver los grandes pendientes de la región en seguridad.

Más vale prevenir que lamentar. Preocupa que, ocho días después del carro bomba en el peaje de Pipiral, sobre la vía al Llano, la inteligencia no se haya reforzado lo suficiente para evitar un segundo ataque. Era de esperarse que volvieran a intentarlo. Lo primero en un conflicto es cuidar la base, que aquí es la Gobernación, máxima representación del Estado en el departamento, y con ella el centro tradicional de Villavicencio, sus negocios y hasta su catedral. El vehículo había sido robado en marzo en Puerto Gaitán. ¿Cómo logran estacionarlo, cargado con una gran cantidad de explosivos, en el corazón de la ciudad pese a ese antecedente?

El jefe de Estado también anunció que se frustraron otros nueve atentados en el departamento, sin precisar cuándo. No es lo mismo que se hayan desactivado a lo largo de su mandato, horas antes o en simultáneo con la explosión. En el primer caso el dato habla de la eficacia de la Fuerza Pública, y en los demás, de un posible plan para distraer a las autoridades mientras se consumaba el ataque principal. El Ministerio de Defensa debería aclararlo, más aún cuando esa noche circulaban en redes sociales versiones sobre nuevas bombas desarticuladas en la ciudad. En plena confrontación, el Gobierno necesita un canal de comunicación inmediato para que el terror no se siga esparciendo, porque la desinformación también es un arma de los violentos.

Los llaneros son valientes y le dieron a este gobierno un mandato sabiendo que iba a combatir a las guerrillas. Todos entienden que habrá represalias, y es natural que en la ciudad haya zozobra ante la posibilidad de nuevos ataques. Por eso debería evaluarse la militarización de Villavicencio mientras dure la amenaza. Y, más que nunca, hay que estar a la altura de esa entereza con resultados contundentes, que no se miden en bombardeos ni en capturas de mandos medios. Señor presidente, ¿para cuándo los cabecillas?