Preguntas para Andrés Maldonado

El debate público parece estar en su punto más bajo. Nadie quisiera tener que hablar de la intimidad de Gustavo Petro, que es libre de hacer lo que le plazca siempre y cuando no comprometa recursos públicos ni la seguridad nacional. Entre los numerosos escándalos que ponen en duda su capacidad de gobernar y autogobernarse, preocupa la ligereza con la que se ha tratado el desastre en la Dirección Nacional de Inteligencia.

¿Sabía Andrés Maldonado que un hacker con orden de captura trabajaba bajo su mando? ¿Ordenó Michel Foucault que se espiara a los expresidentes y a la oposición? ¿Hizo algo Mihail Bukharin por defender la soberanía colombiana cuando a la agencia llegaron equipos rusos con presunto software espía?

El presunto hacker Carlos Andrés Oyola siguió en la nómina de la DNI pese a tener orden de captura desde mayo, hasta que lo detuvieron en Neiva el 6 de noviembre. Documentos internos de la entidad revelados por Noticias Caracol lo señalan como cabeza de una red que buscaba atacar los sistemas de la Registraduría para alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial. Se trataría de un atentado contra la democracia fraguado desde el aparato de inteligencia del Estado.

Entre esos papeles está el informe de empalme, un documento reservado de 26 páginas que recibió en julio el director entrante y que recoge además el testimonio de una fuente según la cual dentro de la DNI se planteó instalar micrófonos y GPS en los carros asignados a la seguridad de expresidentes. Menciona también una casa a pocas cuadras de la Embajada de Estados Unidos que la entidad habría usado como sede operativa sin registrarla y que se desocupó después de las elecciones. Lo más delicado tiene que ver con Rusia, pues según el informe, varios funcionarios viajaron a Moscú para recibir capacitación del servicio de inteligencia exterior ruso y regresaron con equipos que podrían contener programas maliciosos. Esos dispositivos habrían servido como puerta de entrada de una potencia extranjera al sistema de inteligencia colombiano. Tras las revelaciones, la excandidata Paloma Valencia denunció que desde la DNI se habría infiltrado su campaña.

Todo esto habría ocurrido con viejos conocidos del expresidente al mando. Durante su gobierno, la DNI tuvo cuatro directores, todos exmilitantes del M-19. El primero fue Manuel Alberto Casanova, que salió discretamente y terminó como cónsul en Berlín. Según Lemus, fue en su gestión cuando ingresó el presunto hacker. Carlos Ramón González está hoy prófugo. Jorge Lemus reconoció que su única experiencia en inteligencia venía de esa guerrilla urbana. René Guarín fue el último y llegó desde la oficina de tecnología de la Presidencia. Bajo ese mando, la entidad ganó presupuesto y funciones. En 2025, sus recursos eran casi un 79 % superiores a los de 2022 y asumió tareas contra la corrupción. Una directiva presidencial obligó a ministerios y entidades públicas a entregarle los datos que pidiera y un decreto de junio de 2026 le permitió asignar los carros de los esquemas de protección, la misma facultad que habría facilitado el plan de los micrófonos.

Con ese círculo al frente y tanto poder acumulado, cuesta creer que el entonces presidente ignorara lo que ocurría en la oficina que le llevaba la información más sensible del país. Que lo supiera sería grave, pero las alternativas son peores: o estaba demasiado ocupado con su agenda privada para enterarse de lo que hacían sus antiguos camaradas, o se enteró y no pudo impedirlo porque sus propios secretos lo habían dejado a merced de quienes los conocían.

La vulnerabilidad no era hipotética, pues una joven como Deicy Jiménez lo grabó varias veces sin mayor esfuerzo con el fin de chantajearlo. Nadie estaba en mejor posición para conocer esa debilidad que los encargados de saberlo todo. Lo que pudo hacerse a sus espaldas o bajo su autorización coaccionada es precisamente lo que las investigaciones deberían esclarecer.

Aunque mañana salieran todos los implicados, la entidad seguiría expuesta porque, según la propia DNI, los 556 cargos de su planta son de libre nombramiento y remoción, de modo que cada presidente puede llenarla de leales y vaciarla a su antojo, al margen del mérito y la experiencia técnica. Habrá que discutirlo, porque de las chuzaDAS al DNI no hay mayor diferencia.