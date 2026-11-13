Las aventuras de don Huang

La dimisión con efecto inmediato de Jensen Huang cierra un ciclo de treinta y tres años al frente de Nvidia, a la que llevó desde su fundación como una modesta startup hasta convertirse en la diseñadora de los chips más potentes del mundo y, en últimas, en una de las empresas más relevantes en el panorama de la IA. Lo que comenzó como una incómoda revelación de dos —ahora parece que tres— vínculos personales de alto riesgo, se transformó en una trama de espionaje con implicaciones reales sobre la seguridad nacional y, con su salida, en un golpe a la industria cuyas consecuencias están, aún, por determinar.

Es fácil quedarse, en medio del escándalo de infidelidades y traiciones, en la telenovela. Pero un análisis serio no debería perder de vista que Huang era la columna vertebral de Nvidia y que Nvidia funciona como el eje del ecosistema de la IA, que provee prácticamente todos los chips (GPU) a los grandes laboratorios y ha financiado a decenas de startups con miles de millones de millones de compromisos financieros directos. Al ser una compañía con una estructura jerárquica inusual, en la que Huang estaba involucrado en la arquitectura técnica, su salida abrupta amenaza con desestabilizar la línea de innovación e, incluso, producir una fuga de talentos que la firma no se puede permitir.

Huang diseñó una estructura plana donde cerca de sesenta altos directivos le reportaban de manera directa. Esta centralización extrema permitió ejecutar ciclos de innovación acelerados, pero dejó a la compañía sin un sucesor natural preparado para asumir el mando sin sobresaltos. Todo esto explica el desplome bursátil que ya ha evaporado cientos de miles de millones de dólares en capitalización de mercado.

El desafío técnico inmediato para Kress consiste en garantizar la continuidad en la cadena de suministro de la arquitectura Vera Rubin. Según los datos presentados por la propia compañía en sus últimos reportes trimestrales ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el negocio de centros de datos representa más del ochenta y cinco por ciento de los ingresos totales de Nvidia. Hiperescaladores como Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud Infrastructure y proveedores especializados como CoreWeave mantienen compromisos de gasto de capital multimillonarios sujetos a entregas puntuales de estos procesadores.

Retrasarse o incumplir sencillamente no es una opción. Cualquier retraso en la validación de diseños o en la asignación de obleas de silicio en las fundiciones de TSMC en Taiwán afectaría de inmediato los cronogramas de entrenamiento de modelos fundacionales en todo el sector.

Y, sin embargo, la dimensión más delicada de esta crisis reside en Washington. Para los comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y China de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el caso Huang va más allá de las faltas al código de ética de una corporación. Las pesquisas abiertas por el Departamento de Justicia sobre redes de intermediarios en Asia apuntan hacia un posible compromiso en los controles de exportación establecidos por el Departamento de Comercio desde octubre de 2022.

Este escrutinio tendrá consecuencias directas sobre la distribución global de hardware de alto rendimiento. Si las investigaciones federales demuestran que el flujo de información privilegiada o las triangulaciones comerciales a través de terceros países vulneraron estas barreras, la Casa Blanca impondrá auditorías exhaustivas sobre el destino final de cada unidad vendida.

El próximo martes 17 de noviembre, Colette Kress encabezará la presentación de resultados financieros del tercer trimestre fiscal frente a los analistas de Wall Street. Más allá de las cifras de ingresos y márgenes brutos, los inversores exigirán claridad sobre el cronograma de búsqueda de un CEO permanente. La junta directiva presidida por Harvey C. Jones deberá decidir entre la continuidad técnica o la incorporación de líderes externos probados en la industria del silicio. La propuesta de que Tim Cook reemplace a Jensen Huang es, con perdón de su presidencial autor, una estupidez.

Y, al final, está por verse qué pasa en la carrera armamentista en la que se ha convertido el desarrollo de la IA de frontera. La supervivencia de la hegemonía de la empresa más importante de la IA dependerá ahora de su capacidad para sustituir el liderazgo personalista por una institucionalidad sólida capaz de resistir tanto la presión de los reguladores en Washington como el avance de competidores como AMD y los circuitos integrados propios de Google y Amazon. Si algo ha demostrado la saga de amores y desengaños de Jensen Huang, es que ninguna ventaja tecnológica es, en últimas, inmune a las fallas humanas.