Hay mucho que aplaudir en el proyecto de ley estatutaria sobre identidad digital que recientemente radicaron representantes de distintas vertientes. El acoso y el abuso que sufren niños, niñas y adolescentes en internet son razones de peso para exigirles más a las plataformas. Eso es necesario. Eso es urgente.

Y no están solos en la lista de motivos. Los autores de la iniciativa creen que ayudará, también, a combatir la suplantación, la extorsión, el fraude y la manipulación coordinada del debate público. Les digo: no podría estar más a bordo con esa causa.

El problema es una decisión concreta en el texto del artículo 8: incluso cuando no haya indicios de abuso, la plataforma tendría que conservar un dato que permita identificar al titular de una cuenta ordinaria; no de cara a otros usuarios, pero sí de cara al Estado y el aparato de Justicia. Por eso el periodista Camilo Andrés García, conocido en redes como @hyperconectado, que se ocupó antes que yo de leerse el proyecto, dice que, básicamente, el anonimato se acabaría en Colombia.

Si se entiende la diferencia entre ‘identificado’ e ‘identificable’, coincido. En la práctica, la propuesta delega en empresas privadas la facultad de restringir cuentas y exigir documentos ante meros “indicios” de inautenticidad. Para evitar multas de la SIC, las plataformas tenderían a bloquear preventivamente cuentas satíricas, críticas o de protesta social.

Primero, repasemos lo que el proyecto hace bien, que, como decía, es bastante: prohíbe usar los datos de verificación con fines comerciales, publicitarios o de perfilamiento. Ordena borrar definitivamente las imágenes de documentos y los datos biométricos utilizados una vez concluida la verificación. Y, para las cuentas ordinarias, dice algo más importante: ni siquiera debe exigirse la recolección de esas imágenes o de esos datos biométricos. No es, pues, un proyecto que obligue a entregar una fotocopia de la cédula para opinar.

Pero tan pronto como se resuelve esa duda, surge otra pregunta obligatoria: ¿debería toda cuenta conservar un rastro que permita averiguar quién opinó?

Los proveedores no podrán condicionar a la verificación de identidad el acceso a contenidos ni la navegación que no implique la creación o administración de una cuenta. Tampoco cubre la mensajería, ni convierte en red social a una aplicación de domicilios. Si una plataforma transaccional habilita funciones de difusión pública, monetización o publicidad en los términos del artículo 8, solo esas funciones quedarían comprendidas. Pedir el almuerzo no activa, por sí solo, un deber de verificación.

Hasta ahí, íbamos tan bien.

La cosa se complica en el momento de establecer tres grupos. Para las cuentas cubiertas, hay verificación previa para monetizar, pautar publicidad o utilizar herramientas del proveedor que amplifiquen contenido por encima de determinados umbrales. En un segundo grupo están las cuentas sobre las que existen indicios objetivos y documentables de suplantación, operación inauténtica u otras conductas previstas en el proyecto. Mi objeción está en el tercer grupo: todas las demás. Resulta que, también para ellas, el proveedor deberá mantener “un atributo de identificación verificado que permita individualizar al titular”.

El artículo 6 protege el derecho a firmar con seudónimo, y el 7 impide que la plataforma divulgue libremente la identidad civil de quien lo usa. Para usuarios acogidos a la ley, que se juegan el empleo —o, aceptémoslo, incluso más que eso— destapando un caso de corrupción o delatando casos de acoso o abuso, eso implica decidir si publican sabiendo que existe una referencia que permite llegar hasta su nombre real.

El artículo 14 exige, como regla general, una orden judicial previa y que la información sea indispensable para investigar un delito o proteger un derecho fundamental. Pero el artículo 15 abre la puerta a que se pueda pedirla antes de que intervenga un juez cuando exista un riesgo “grave, inminente y actual” para la vida, la integridad personal o la libertad sexual. En ese caso pueden actuar la Fiscalía, la Policía o la autoridad competente que atienda primero la emergencia. El Congreso haría bien en fijar en el propio artículo las condiciones específicas y el plazo máximo para ese control. Pero incluso si se incorpora una excepción de urgencia impecablemente redactada quedaría intacta la pregunta de fondo: ¿por qué crear el vínculo para todas las cuentas antes de que exista un caso, una necesidad?

El artículo 11 muestra por qué importa esa pregunta. Lo que se guarda no es apenas una casilla que dice ‘verificado’. Se conservan los atributos comprobados, la referencia que permite individualizar al titular y un registro mínimo de cómo se hizo la verificación. El texto dice que deben almacenarse separados del perfil público y bajo estándares de cifrado, pero en momentos en que la NSA, el FBI y la CIA han visto atacados sus sistemas, es por lo menos osado dictaminar la creación de repositorios de altísimo valor; sumamente atractivos para los cibercriminales. Una brecha de seguridad, de esas que hoy por hoy ocurren de manera casi cotidiana, expondría a millones de colombianos al doxing y la extorsión.

También hay un riesgo más cotidiano: que una plataforma se equivoque. Ante indicios objetivos y documentables, el proyecto ordena exigir la verificación y permite restringir la cuenta mientras la completa. No le ordena bloquear primero y preguntar después, pero el temor a una sanción puede inclinar a muchas compañías a hacerlo. Una cuenta satírica no suplanta a nadie por el solo hecho de que su autor use un alias. El artículo 9 acierta al exigir una apelación gratuita del resultado de la verificación, atendida por una persona. La misma claridad hace falta para impugnar la decisión inicial de restringir la cuenta.

Para determinar si un usuario está en Colombia, el artículo 13 permite recurrir al país declarado, al código telefónico o a la dirección IP, entre otras opciones. La geolocalización del dispositivo requiere autorización. El texto no ordena rastrear a nadie de forma permanente; la reglamentación debería asegurar que, cuando baste con establecer el país, no se terminen recogiendo los movimientos de la persona.

¿Qué cambiaría? Empezaría por revisar el numeral 3 del artículo 8 y eliminar la obligación general de hacer identificable al titular de una cuenta ordinaria. Es necesario dar, de verdad, una discusión sobre qué funciones y riesgos concretos justifican verificar a alguien. Y para proteger a los menores aprovecharía una buena idea que el propio proyecto ya contiene: comprobar un atributo sin entregarle a la plataforma el documento que lo acredita.

Es así: el artículo 10 parte de verificar al menor y a un adulto responsable que autorice la cuenta, pero permite prescindir de esa verificación adicional del adulto en servicios de bajo riesgo. Daría un paso más: cuando lo único que importe sea saber si alguien alcanzó cierta edad, la prueba de edad debería bastar. Saber que una persona cumplió 18 años no exige saber cómo se llama.

Si el riesgo es que un desconocido contacte a una niña en redes sociales, restrinjamos ese contacto por defecto. Si una denuncia de acoso pasa días sin respuesta, fijemos plazos y auditemos si se cumplen. Poder identificar a un agresor puede ser decisivo para investigar un delito, pero no sustituye la obligación de intervenir cuando todavía hay tiempo de evitar el daño.

El éxito de una ley como esta no se mide por cuántas líneas se almacenan en una nueva base de datos, ni por cuántas cuentas pueden vincularse con una persona. Se mide por si una niña puede pedir ayuda y recibirla a tiempo, y por si la persona que descubre un abuso de poder puede contarlo con la tranquilidad de no poner su nombre en juego. Si Colombia va a ser el país digital que se propone ser, debería poder proteger a las dos.