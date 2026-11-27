En 1993, con la Ley 100, el país tomó una decisión que todavía nos define: la salud de cada persona se pagaría entre todos. Quien gana más aporta más, quien está sano sostiene a quien enferma y el Estado, con los impuestos de todos, financia la atención de quienes no pueden cotizar. Desde entonces, cada mes, millones de trabajadores, empleadores y contribuyentes pagan la diálisis, el parto o la cirugía de personas que nunca conocerán, con la confianza de que, cuando lo necesiten, alguien hará lo mismo por ellos.

Sobre ese pacto de solidaridad se levantó en tres décadas un sistema que la Corte Constitucional protegió, y en 2015 la Ley Estatutaria elevó la salud a derecho fundamental. Su sentido cabe en una idea sencilla: asegurar es prometer que alguien estará ahí cuando el riesgo se materialice. Y funcionó: según el Ministerio de Salud, el gasto de bolsillo pasó del 51 % del gasto total en salud en 1993 al 15 % en 2025. La solidaridad protegió el bolsillo de los hogares.

En los últimos años esa promesa se debilitó, y las familias lo han sentido en las demoras para acceder a sus tratamientos. Según la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, en 2025 solo el 53,1 % de las personas a quienes les formularon medicamentos los recibió todos por cuenta de su EPS. Cuando casi la mitad no recibe de su EPS la fórmula completa, la confianza en ese pacto se resiente.

Tenemos una visión clara: pasar de estar afiliados a estar cuidados. La ruta para hacerla realidad ya está en marcha. Buena parte del esfuerzo que viene es financiero. Los recursos hacen posible la promesa; lo que la cumple es lo que cada uno hace con ellos. Lo que el Estado se compromete a poner solo se convertirá en cuidado si cada actor asume una responsabilidad concreta y comprobable sobre cómo se usa.

El Estado responde de primero, porque quien convoca un esfuerzo colectivo debe empezar por cumplir su parte. Nos comprometemos a calcular con datos verificables la prima que financia la atención de cada afiliado, la UPC, para que sea suficiente, llegue a los prestadores y se ajuste al riesgo de cada población. Cumpliremos con rigor las órdenes de la Corte Constitucional y pondremos orden en las deudas para saber con precisión qué se debe y a quién. A ello sumaremos reglas estables, información pública y supervisión.

Lo que ordenó la Corte Constitucional es una obligación y la cumpliremos sin pedir más contrapartidas que las que deben acompañar el uso de los recursos públicos en salud. Lo que acordamos entre todos, en cambio, es cómo se usan los recursos hacia adelante, de modo que el esfuerzo público encuentre una respuesta igualmente clara en quienes administran, prestan, proveen y usan los servicios.

Para las EPS, el compromiso es que asegurar signifique, ante todo, gestionar el riesgo de cada persona: saber quién es su afiliado, qué necesita y dónde lo necesita, y responder por que lo reciba completo y a tiempo. Eso supone programas con metas medibles en regiones y enfermedades priorizadas, pagos oportunos a la red e información comparable y al día de costos, frecuencias y pagos. En contrapartida, contarán con una prima calculada con rigor, reglas estables y una ruta de recuperación condicionada a metas, que propondremos al Congreso. Uno de los indicadores del avance será la entrega completa y oportuna de medicamentos.

En los hospitales y clínicas, la mayoría de los contratos aún paga por servicio prestado o por persona afiliada, sin vincular el pago a los resultados en salud. Con ellos proponemos acuerdos que paguen también por resultados y compartan la gestión del riesgo, sobre todo en la atención primaria y en las enfermedades crónicas, donde el mejor resultado es la hospitalización evitable que no ocurre: mejora la vida de las personas y alivia las finanzas del sistema. Quien asume riesgo necesita que le paguen a tiempo; por eso el pago oportuno, completo y trazable de lo corriente y el orden en las deudas acumuladas van de la mano con este cambio, junto con la vigilancia del acceso para que menos servicios nunca signifique menos cuidado.

La autonomía de los profesionales de la salud está protegida por el artículo 17 de la Ley Estatutaria, que la enmarca en la autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica. Al ejercerla, les pedimos lo que siempre ha sido buena medicina: elegir, entre las alternativas que la evidencia respalda, la que más le sirve a cada paciente, conscientes de que los recursos son de todos y tienen límite. Usar bien es también dar a tiempo lo que hace falta, pues tan costoso es lo que sobra como lo que se deja de dar. Por su parte, el Estado aportará guías de práctica clínica trabajadas con las sociedades científicas e información para decidir, y propondrá espacios de revisión entre colegas.

La innovación que cambia la vida de los pacientes es bienvenida y merece una vía clara y predecible de adopción responsable, sustentada en su beneficio demostrado. A los proveedores de tecnologías les proponemos precios acordes con el valor terapéutico, una competencia de calidad que aproveche los biosimilares y los genéricos cuando corresponda, con el aval de la autoridad sanitaria, y acuerdos de riesgo compartido cuando el resultado sea incierto, mientras avanzamos hacia la agregación de demanda y la compra o negociación conjunta. Precio, eficacia, suministro, calidad y acceso se evalúan juntos, porque una buena negociación baja el precio sin interrumpir el suministro ni la calidad, y la decisión clínica sigue siendo del profesional. A cambio, el Estado ofrece reglas predecibles, demanda ordenada y pagos trazables.

Los pacientes y sus familias también pueden ayudar mucho con decisiones cotidianas que, sumadas, cambian el sistema. En 2025, cerca de una de cada seis citas de consulta médica en la ESE Metrosalud de Medellín quedó sin atender por inasistencia, según la rendición de cuentas de la entidad; cada una era un espacio que otra persona necesitaba. Asistir a las citas o cancelarlas a tiempo, seguir el tratamiento, participar en los programas de prevención y cuidarse son formas de corresponsabilidad que la Ley Estatutaria reconoce y que cada quien ejerce en la medida de sus posibilidades. Para facilitarlas, el sistema debe ofrecer recordatorios y canales sencillos para cancelar, y en el Plan Nacional de Desarrollo proponemos un programa nacional de autocuidado.

Todo esto exige verificación constante, con información pública y comparable, metas medibles y rendición de cuentas, empezando por el propio Estado. Un ahorro solo vale si conserva o mejora los resultados y el acceso. Sostener un derecho fundamental requiere mirar el sistema con otra lógica: aquí nadie necesita ganar a costa de otro, porque todos ponen su parte y existen límites razonables en el uso de los recursos, que obligan a decidir con criterio. No se trata de recortar derechos, sino de cumplirlos.

La decisión de 1993 fue pagar la salud entre todos; la de ahora es cuidarla entre todos. Quienes aportan cada mes con su trabajo y sus impuestos ponen su parte; a ellos les debemos resultados y cuentas claras, para que el sistema esté a su lado el día en que lo necesiten. Las promesas se cumplen entre todos, o no se cumplen. Si cada uno honra el compromiso que le corresponde, lo que aportamos entre todos volverá a llegar a tiempo a quien lo requiere.