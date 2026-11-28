Las muestras de mano fuerte del presidente Abelardo De La Espriella son cruciales en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero eso difícilmente lo aceptarán los biempensantes en los encopetados restaurantes de Bogotá. Me explico.

Esta semana, el presidente De La Espriella dio una de las señales más contundentes de su gobierno: aprobó una operación de rescate a sangre y fuego en Cartagena, demostrando cero tolerancia hacia

los criminales del país. Varias fuentes le relataron a este reportero cómo el mandatario tomó directamente la determinación de actuar frente a los secuestradores de La Castellana. Fue su decisión, y nada más que de él.

La historia va así: el jefe de Estado estaba camino a Villavicencio para atender la emergencia de un carro bomba en el Meta cuando fue informado sobre la situación en Cartagena. Rápidamente dio la orden de coordinar el desplazamiento a la capital de Bolívar una vez terminara su reunión con la gobernadora y visitara la zona del atentado. A eso de las dos de la tarde salieron del centro del país hacia la costa atlántica. Mientras viajaba, era informado de los pormenores y, al mismo tiempo, ordenaba que desde la capital se desplazaran los comandos de élite antisecuestro de la Policía y el Ejército al lugar del secuestro masivo, donde más de 87 personas permanecían privadas de su libertad.

Una vez en Cartagena, las fuerzas del orden le presentaron las alternativas de acción, que iban desde la negociación hasta la entrega de más de 7.000 millones de pesos y dos camionetas blindadas, tal como lo habían exigido los delincuentes. El presidente fue tajante: “Los liberamos ya”. Según varios testigos, el mandatario añadió, palabras más, palabras menos: “¿Ustedes no se dan cuenta de que están en un almacén con comida y víveres? Nos paralizan el país un año”. Con determinación y un cálculo preciso de la situación, procedió a dar la orden de actuar.

Recientemente, en uno de esos chats de amigos en los que se debaten temas nacionales, un participante que criticaba las maneras del mandatario mandó callar a sus contertulios, argumentando que no tenían derecho a opinar desde sus privilegios al no haber sido víctimas directas del conflicto. Sin embargo, una de las participantes le respondió con inteligencia que nadie podía invalidar su opinión por su condición. Tenía razón. Una de las contradicciones que más me llama la atención de los supuestos defensores de la paz es su intolerancia frente a quienes no piensan como ellos y su abierta preferencia por darles más validez a las voces de los agresores que a las de los demás actores del conflicto.

Asimismo, el expresidente Juan Manuel Santos criticó en diversas entrevistas a De La Espriella por sus formas contra los delincuentes, sugiriendo que su accionar podía convertirse en un incentivo para que se repitieran los “falsos positivos”. Una afirmación temeraria a la cual el propio ministro de Defensa respondió calificándola de inaceptable y profundamente irresponsable. Concuerdo con él.

Y es que algo profundamente inadecuado y malogrado hay en una sociedad que prefiere bajar la cabeza ante los criminales; que cuestiona el envío de señales contundentes de mano dura y que, además, considera que a sus fuerzas armadas las define un episodio repugnante.

Prefiero un presidente que se pare de frente ante los criminales que uno que negocia con ellos, a sabiendas de que sus acuerdos terminarían perjudicando al país y beneficiando a los narcos, o que otro que abiertamente los protege y se alía con ellos para permanecer en el poder.

Lo que los biempensantes de los restaurantes caros de Bogotá califican como una exageración o algo por debajo de los estándares de la dignidad presidencial, en las zonas de conflicto y los barrios azotados por la violencia son actuaciones que brindan garantías y seguridad. Por eso, si es el caso, es mucho mejor quedar bien con los segundos que brindar con los primeros, mientras estos últimos esperan en camionetas blindadas pagadas con los impuestos de los colombianos.