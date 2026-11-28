Alberto Montoya Puyana tenía una voz tan pausada y cálida que atraía la atención de todos los que lo escuchaban. Y si a eso le sumaba su sonrisa permanente, no había manera de dejar de escucharlo. Pero no se confundan, eso no significa que Alberto fuera una persona suave. Suave en sus maneras, sí, pero firme y directo como buen santandereano. Terco, dicen sus hijos; recio, dicen sus amigos; ético y transparente como pocos, decimos todos.

Santander tuvo la fortuna de contar con grandes hombres de valores inquebrantables, que llevaron al departamento de ser un territorio escondido entre la aridez del cañón del Chicamocha a una tierra pujante, líder en diversos ámbitos y con un orgulloso sector empresarial destacado en todo el país. Una generación de grandes empresarios que transformaron a Santander y sentaron las bases de un departamento próspero. Nombro algunos, con la seguridad de ser injusta con otros, que seguro se me quedarán por fuera: Alejandro Galvis Ramírez, Armando Puyana Puyana, Rafael Ardila Duarte, Alfonso Gómez Gómez, entre otros. En esta lista de patriarcas santandereanos estaba Alberto Montoya Puyana, Pepo, como le decían todos.

Alberto nació en Bucaramanga el 20 de enero de 1944, del hogar conformado por Guillermo Montoya Mejía, uno de los fundadores del Instituto Caldas, origen de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), y Leonor Puyana Uscátegui, quien representó a Santander en el Concurso Nacional de Belleza, cuando este reinado era la mayor dignidad para una mujer de región. Fue el mayor de cinco hermanos.

Aunque su formación académica se dio en la arquitectura, su vocación estaba en la política. Pero en esa política de verdad, que acompañaba a los mandatarios de antes, en la que se quería llegar a los cargos públicos no para enriquecerse, sino para servir.

En este recorrido de servicio, Alberto Montoya Puyana fue secretario de Obras Públicas de Bucaramanga, gobernador designado de Santander y, de 1979 a 1988, rector de la Unab. Pero su historia de servicio dejaría una huella imborrable en nuestra región, cuando en 1988 Alberto Montoya se convirtió en el primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular.

Transformó la infraestructura vial con obras como la Transversal Metropolitana, la paralela Real de Minas-Provenza y el anillo vial, llevó energía a sectores que no la tenían y, según sus propias palabras, recortó 300 cargos creados para pagar favores políticos. Cada obra pública la entregó al más experto, lejos de las componendas políticas. Nadie ha llegado a presidir la ciudad con la única intención de trabajar para ella, de unir a los gremios y a los sectores educativo y empresarial en procura de su desarrollo como lo hizo Alberto Montoya. Eso hizo que entonces lo eligieran el mejor alcalde del país. Y hoy, 38 años después, no ha habido nadie que le haya podido quitar este honor.

Fue senador de la república, columnista de Vanguardia por años, presidente de Camacol y de la Asociación Colombiana de Arquitectos, promotor del Comité de Gremios de Santander, miembro del consejo asesor de Bancóldex y fundador de Prosantander, agremiación que hoy impulsa el desarrollo empresarial del departamento, entre muchos otros cargos. Pero entre todas estas dignidades, fue la rectoría de la Unab la que ocupó el primer lugar de sus quereres. Regresó como rector en 2006, después de ser alcalde, y permaneció allí hasta 2018, cuando decidió gozar de su merecido retiro. Graduó e impulsó a cientos de profesionales que hoy llenan de orgullo a Santander y fue el responsable de llevar a esta institución educativa a la excelencia.

Pero su verdadera pasión estaba más allá de la academia o la política. Estaba en el golf. Amante absoluto de este deporte, se reunía con sus amigos en el campo del Club Campestre de Bucaramanga, en un ritual sagrado que se repitió todos los sábados por décadas y sin descanso.

Sin embargo, no fue la ciudad, ni el golf, ni su empuje empresarial el verdadero orgullo de Alberto Montoya. Su vida familiar fue ejemplo de que los valores se construyen y de que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer. Esa gran mujer es Martha Muñoz, una “señora” en ese sentido infinito que envuelve la palabra cuando se habla de una mujer a carta cabal. Siempre estuvo a su lado, llevando su carácter, impulsando sus iniciativas y construyendo junto con él un hogar con tres hijos: Juan Felipe, Sofía Cristina y Juliana, que han replicado en sus familias los valores innegociables y el ejemplo de ética y amor por una región que recibieron de sus padres.

Hoy Santander despide a un hombre que vivió con coherencia absoluta entre lo que decía y lo que hacía, y que hasta su último día tuvo a su departamento en el lugar de sus preocupaciones. Se indignaba con cada corrupto que llegaba al poder a desfalcar y se dolía por nuestra incapacidad de cerrarles las puertas.

El día de su funeral, algo me llamó profundamente la atención. Entre las personalidades de la región, estaban también muchísimas personas que acompañaron a Alberto Montoya en vida: los caddies de golf, los meseros del club, los trabajadores de la universidad, los egresados… Y todos tenían una historia: “Don Alberto ayudó a organizarnos en una cooperativa para que pudiéramos tener seguridad social… Don Alberto me ayudó a pagar la matrícula de mi hija durante los diez semestres… Don Alberto me ayudó a conseguir un crédito para empezar mi empresa, cuando nadie me prestaba plata… Don Alberto me ayudaba cada Navidad a conseguir los regalos para los niños de las veredas…”. Y así las anécdotas se repetían una y otra vez. Eso fue Alberto Montoya: ayuda y servicio.

Gracias, Alberto, por tanto amor por esta región. Gracias por hacerme creer que vale la pena seguir apostándoles a este país y a Santander. Puedes irte tranquilo sabiendo que tu lucha valió la pena, pues tu nombre quedará por siempre escrito en nuestra historia.