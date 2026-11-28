El exsenador y exalcalde Juan Guillermo Ángel Mejía describe lo que se vive en Pereira: “La ciudad es un desierto después de que cae el sol: sucia, peligrosa, llena de escombros, de demoliciones por hacer (solo se ha realizado el 10 por ciento de las identificadas), de reparaciones que esperan y desesperan para las instrucciones y permisos…” (Ángel, J. M., ‘Escampavía’, 20/11/26).

Ese triste panorama se puede documentar con las negativas cifras socioeconómicas que, después de tres meses del terremoto, empiezan a publicarse. No son percepciones, ni sensaciones, ni secuelas del pánico colectivo vivido el 10 de agosto de 2026, sino que son indicadores descriptivos de la realidad.

El índice de miseria, creado por Arthur Okun, que mide el malestar económico de la población, al sumarse la tasa de desempleo con la tasa de inflación, ha tenido en Pereira un vertiginoso crecimiento. Tanto el IPC, en los 90 días transcurridos hasta finales de octubre, como el desempleo a septiembre (fecha con datos en firme), presentan una elevación notoria al compararlos con los meses anteriores al sismo.

Veamos. Al concluir el primer semestre de 2026, en junio, la capital de Risaralda y su área metropolitana alcanzaron el desempleo más bajo de su historia, el 7,2 por ciento, pero para septiembre de 2026 había crecido a 9,7 por ciento. Son 2,5 puntos porcentuales más, cuantificados por el Banco de la República en la pérdida de 21.300 empleos pereiranos en el trimestre de julio a septiembre, en especial informales, como lo anota Juan Daniel Oviedo. Entre las ciudades más golpeadas por el terremoto, Pereira es la del mayor bajón en la ocupación, por encima del nivel nacional del 8 por ciento y del promedio de 23 ciudades y áreas metropolitanas.

La inflación tiene un curso igual. En septiembre, la carestía en Pereira subió a 6,76 por ciento y en octubre siguió de largo a 6,82. Los renglones que sobresalen por los altos índices locales de precios tras el terremoto, en los 12 meses corridos a octubre de 2026, son restaurantes y hoteles, que tuvieron daños severos en la infraestructura, la educación y la salud; los alimentos y las bebidas no alcohólicas, con 7,31 por ciento, con la mayor tasa de los últimos tres años; y los muebles y artículos para el hogar, con el 6,60, los que ahora muchas familias que los perdieron están en trance de reponer. Todos estos renglones son superiores al 6,30 del total nacional. La inflación en Pereira refleja una ciudad con fuerte peso en alimentos perecederos y restaurantes, las divisiones que más ascendieron a escala nacional.

Por lo anterior, el índice de Okun en Pereira, que en julio, antes del terremoto, era 14,2, por la suma de la inflación de 6,7 más 7,5 por el desempleo; para octubre subió a 16,52, por la inflación de 6,82 y el último dato sólido de desempleo de 9,7 para septiembre. Son dos puntos y medio más de miseria en apenas un trimestre. La perspectiva tiende a empeorar, por ejemplo, con el despido en noviembre de más de 400 trabajadores de Nestlé, que decidió cerrar –sin criterios objetivos, como lo dijo un juez– la fábrica de galletas La Rosa en Dosquebradas, en un sutil aprovechamiento del siniestro para reestructurar sus negocios.

Podría completarse el patético cuadro con la merma en la producción. Según el Banco de la República, el terremoto le restó al PIB nacional en el tercer trimestre de 2026 entre 0,3 y 0,8 por ciento, lo que explica más de la mitad de la caída desde 1,3 por ciento esperado a solo 0,5. Frente al trimestre anterior hubo un bajón de -0,8 por ciento, al ajustarse por estacionalidad y calendario.

A la inflación creciente, al desempleo rampante y al descenso del PIB deben agregarse la disminución de 18 por ciento de pasajeros movilizados –más de 11 millones en total– en el sistema de transporte urbano en el Área Metropolitana Centro Occidente; la cancelación de 5.500 matrículas de energía y agua y la suspensión temporal de otras 25.000; 390 demoliciones pendientes, incluidos edificios emblemáticos de la ciudad, con los necesarios transporte y depósito de escombros, que van en 430 millones de toneladas; el Aeropuerto Matecaña solo se habilitó el segundo piso hace tres días y esperados 12 billones de pesos para reconstruir viviendas, ya que solo 9 por ciento estaba asegurado, del cual a 6 de noviembre, del aforo estimado en 1,99 billones de pesos, solo se pagaron pólizas por 362.000 millones, menos de la quinta parte.

¿Puede creerse que, ante tanta tragedia, la acción del Gobierno nacional –el del Tigre–, excepto la tardía primera entrega de 1,05 millones de pesos a cada uno de 8.792 hogares como subsidio del primer mes de arrendamiento, no ha rugido para nada más relevante? ¿Bienvenida, Pereira, a la miseria milagro?