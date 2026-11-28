El marketing no es una disciplina estática; es un “organismo vivo” en un sentido metafórico, que ha mutado para reflejar las tensiones de la sociedad. Lo que comenzó como una técnica para “empujar” productos hacia una masa uniforme se ha transformado en un ecosistema complejo de cocreación de valor e incluso de crítica sociopolítica.

En cierta forma ha venido viviendo progresivamente una metamorfosis y definitivamente no se trata de un plan fijo ni mucho menos una receta “inamovible”, más bien consiste en un sistema dinámico que cambia esencialmente con el mercado, la tecnología y las personas especialmente.

No nació como la disciplina sofisticada que conocemos hoy; surgió como una necesidad rudimentaria de intercambio. Para entender dónde estamos, debemos observar cómo el “péndulo del poder” se desplazó del productor al consumidor, transformando por completo nuestra comprensión de las 4 P’s (Producto, Precio, Plaza y Promoción), la clásica mezcla de marketing.

En su génesis, justamente lo que conocemos como la era de la producción, se fueron perfilando las tradicionales variables componentes de dicha combinación. En los albores del siglo XX, el marketing era sinónimo de distribución. Como sugería Robert J. Keith (1960) en su obra seminal The Marketing Revolution, las empresas se enfocaban en “lo que podían producir”. No fue hasta 1960 que E. Jerome McCarthy sintetizó la complejidad del mercado en el modelo de las 4 P’s, proporcionando un marco operativo que dominó la academia por décadas.

Bajo este modelo inicial las variables constitutivas se presentaban así:

Producto: Se centraba en características funcionales y estandarización.

Se centraba en características funcionales y estandarización. Precio: Era un cálculo de costo más margen. El objetivo era establecer el costo monetario del bien o servicio para que el mercado obtuviera la oferta disponible.

Era un cálculo de costo más margen. El objetivo era establecer el costo monetario del bien o servicio para que el mercado obtuviera la oferta disponible. Plaza: Se limitaba a la logística física para mover bienes desde el productor hasta el consumidor.

Se limitaba a la logística física para mover bienes desde el productor hasta el consumidor. Promoción: Era una comunicación unidireccional y persuasiva que tenía como emisor esencialmente al fabricante con el objetivo de vender.

Pero las variables mencionadas fueron evolucionando y se pasó del objeto al valor.

A medida que la competencia aumentó, el enfoque pasó de la transacción (el acto de vender) a la relación (el valor a largo plazo). Este cambio fue impulsado por autores de la perspectiva denominada “Relationship marketing” provenientes principalmente de Norteamérica y Europa, con aportes claves desde Asia (aunque desarrollados académicamente en Estados Unidos y Oceanía), quienes argumentaban que esta disciplina debía centrarse en establecer y mantener relaciones con los clientes.

Esta evolución impactó cada una de las variables mencionadas:

Respecto al producto la evolución conceptual fue de pasar de un “bien tangible o intangible” a una “solución/experiencia”. Esto lleva a un enfoque actual de cocreación de valor con el usuario.

Para el precio se ha pasado del “costo al valor percibido” lo que implica modelos dinámicos y basados en el beneficio obtenido.

En la variable plaza, de un “canal físico” a la “omnicanalidad”, de esta manera se privilegia hoy día la disponibilidad total borrando la frontera entre lo “online” y lo “offline”.

En la promoción, se ha migrado del “monólogo” al verdadero “engagement” con el mercado y generando todo el tiempo contenido relevante, redes sociales y diálogo constante.

Posteriormente se llega a un “marketing moderno” con la definición contemporánea de la American Marketing Association (AMA), que trasciende la simple venta. Según esta asociación:

“El marketing es la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los socios y la sociedad en general.”

Esta definición es crucial por tres razones:

Valor sobre Volumen: Ya no se trata de mover inventario, sino de generar utilidad real. Sostenibilidad Social: El marketing ahora incluye a “la sociedad en general”, integrando la ética y la responsabilidad social. Ecosistema: Reconoce que el marketing es un proceso que involucra a múltiples actores (socios), no solo al vendedor y comprador. El marketing deja de ser entonces un área funcional dentro de una organización para pasar a ser un proceso holístico y que contempla por otra parte todos los requerimientos de los stakeholders de las empresas.

La evolución del marketing demuestra que las 4 P’s no han muerto, sino que han madurado. De ser herramientas tácticas de control, han pasado a ser vehículos de entrega de valor. Hoy, el marketing no es algo que se le “hace” al consumidor, sino algo que se construye “con” él. En un mundo saturado de información, la única ventaja competitiva real es la capacidad de entender y servir al ser humano detrás del dato.