Durante décadas hemos medido el éxito empresarial por el crecimiento, la rentabilidad, la productividad y la capacidad de superar nuestros resultados año tras año. En lo personal, lo hemos asociado con los cargos que alcanzamos, el reconocimiento que recibimos y las responsabilidades que asumimos. Pero, ¿nos hemos preguntado qué estamos sacrificando para alcanzar ese éxito?

La autonomía farmacéutica también es soberanía

Después de más de 25 años liderando organizaciones en diferentes países, tengo claro que la rentabilidad es fundamental. Las empresas tenemos la responsabilidad de generar resultados, invertir, innovar, crear empleo y contribuir al desarrollo económico. Sin embargo, con los años he aprendido que la manera en la que alcanzamos esos resultados es tan importante como los resultados mismos.

Hoy, quienes lideramos empresas en Colombia enfrentamos grandes desafíos. La incertidumbre económica, los cambios regulatorios y laborales, el incremento de los costos operativos y la transformación tecnológica nos obligan a ser cada vez más competitivos, eficientes y productivos. Y, en medio de estas exigencias, muchas veces perdemos de vista lo más importante de nuestras organizaciones: las personas.

Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, la depresión y la ansiedad ocasionan anualmente la pérdida de alrededor de 12.000 millones de jornadas laborales en el mundo, con un impacto económico cercano a un billón de dólares en productividad. Estas cifras deberían llevarnos a revisar nuestros modelos de gestión.

El bienestar de las personas no puede seguir siendo responsabilidad exclusiva de las áreas de Gestión Humana. Es un tema que debe formar parte de la estrategia de negocio y de las conversaciones en las juntas directivas. Así como hacemos seguimiento al Ebitda, a las ventas y a la productividad, debemos dedicar tiempo a conocer cómo están nuestros equipos, cómo se sienten dentro de la organización, qué los motiva y qué dificultades están enfrentando.

En la industria farmacéutica, donde he desarrollado mi carrera profesional, estamos viviendo importantes procesos de transformación tecnológica que nos permiten ser más eficientes y competitivos. Pero de poco sirve invertir en tecnología si no invertimos también en preparar a las personas para asumir estos cambios.

Estar cerca de los equipos, escuchar sus inquietudes, comunicar oportunamente las decisiones y generar confianza son parte de nuestra responsabilidad como líderes. Liderar de manera consciente no significa ser menos exigentes ni dejar de tomar decisiones difíciles. Significa ser conscientes del impacto que tienen nuestras decisiones sobre los demás. Y para lograrlo, debemos empezar por revisar cómo estamos liderando nuestra propia vida.

Durante muchos años puse mi trabajo en el centro de mi vida. Como muchas mujeres de mi generación, sentía que debía demostrar permanentemente mis capacidades, asumir nuevos retos y responder a las exigencias de mi carrera profesional. En ese camino, muchas veces dejé en un segundo plano mi bienestar y mi vida personal.

En 2012, una enfermedad me llevó a cuestionar mi propia definición del éxito y a revisar mis prioridades. Entendí que podía seguir creciendo profesionalmente, asumir grandes responsabilidades y disfrutar de mi trabajo, pero que necesitaba dejar de poner el trabajo en el centro de mi vida y empezar a ponerme a mí en el centro.

Esta experiencia cambió mi manera de vivir y de liderar, y fue una de las razones que me motivaron a escribir mi libro El nuevo liderazgo femenino, en el que hablo de la importancia de integrar la determinación, la disciplina y la orientación a los resultados con la empatía, la escucha, la intuición y la capacidad de construir relaciones.

De cara a 2027, Colombia necesita empresarios que sigan apostando por el país, que inviertan, generen empleo y construyan empresas competitivas. También necesita líderes que comprendan que la sostenibilidad de sus empresas depende, en buena medida, de la sostenibilidad humana de quienes las hacen posibles.

Tenemos que dejar de asociar el agotamiento con el compromiso, la disponibilidad permanente con la responsabilidad y el sacrificio personal con el éxito profesional. Estoy convencida de que podemos ser exigentes y humanos, tener grandes aspiraciones profesionales y dedicar tiempo a nuestra familia, a nuestro bienestar y a todo aquello que nos hace felices.

Hoy, para mí, el éxito no consiste solamente en alcanzar grandes resultados, sino en tener la posibilidad de disfrutarlos sin haber renunciado a lo que verdaderamente es importante en mi vida.

Suany Orrego Carvajal, directora general de Sanfer Colombia