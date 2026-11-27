La “cultura del aguante” convirtió el cansancio en medalla. Las nuevas generaciones la cuestionan y, en vez de conversar, nos estamos atacando. Mientras tanto, las cifras muestran que aguantar no nos hizo más productivos.

Quienes tenemos de 30 años para arriba crecimos con una medalla invisible colgada del pecho: el cansancio. “No he tenido tiempo para nada”, “llevo tres semanas sin un fin de semana”, “fui a trabajar con fiebre”. No eran quejas; eran formas de presumir. Estar agotado significaba ser responsable, comprometido, indispensable. Casi sin darnos cuenta, el exceso de trabajo se instaló en el inconsciente colectivo como un símbolo de estatus.

En Colombia esa lógica tiene nombre propio: el aguante. Aguantar la gripa, el dolor de cabeza, el jefe que escribe a las once de la noche, el almuerzo frente al computador. Aguantar sin quejarse, porque quejarse era de débiles y porque “a uno nadie le regaló nada”.

Las cifras le quitan el romanticismo al aguante. Desde el 15 de julio de 2026, la jornada máxima legal en Colombia es de 42 horas semanales, de acuerdo con la última fase de implementación de la Ley 2101 de 2021.

Aun así, seguimos entre los países de la OCDE donde más horas se trabajan al año. Y cada una de esas horas genera cerca de US21,frente a unos US71 del promedio de la organización, en productividad por hora trabajada. Si las horas fueran la medida del éxito, seríamos potencia.

El costo humano tampoco es menor. Según el estudio Burnout Laboral 2025 de Buk, el 13 % de los trabajadores colombianos reporta síndrome de burnout, y datos de Seguros Sura indican que el 34 % ha tenido que ausentarse del trabajo por razones de salud mental. A eso se suma el presentismo, es decir, ir a trabajar estando enfermo, que la investigación asocia con más errores, menor rendimiento y mayor intención de renunciar, y que puede costarle a una empresa más que la ausencia misma.

Para una organización, la cultura del aguante no es una virtud: es un pasivo que no aparece en el balance.

Hoy ese modelo está siendo desafiado por las nuevas generaciones, que se niegan a ver el agotamiento como un mérito. Lo curioso es que, en lugar de preguntarnos cómo trabajar distinto, nos hemos dedicado a atacarnos.

Basta asomarse a una oficina, a un grupo familiar de WhatsApp o a las redes sociales para presenciar una auténtica guerra de etiquetas. De un lado, los mayores: personas sin límites, que descuidan su salud mental y confunden el burnout con compromiso. Del otro, los más jóvenes: perezosos, frágiles, incapaces de tolerar la frustración, gente que se rinde a la primera dificultad.

Y hay que decirlo con la misma franqueza con la que se critica a los mayores: la queja de los empresarios sobre los más jóvenes no es un simple prejuicio. En mi trabajo la escucho todas las semanas. Profesionales que renuncian a los pocos meses, antes de haber aprendido el oficio, porque el cargo no les entregó lo que esperaban. Equipos en los que cualquier llamado de atención, por respetuoso que sea, se vive como un ataque personal o se califica de maltrato. Personas que necesitan ver resultados, ascensos o reconocimiento casi de inmediato, y que confunden la paciencia que exige cualquier carrera con resignación.

Cuando el organigrama se cruza con el árbol genealógico

Eso también tiene un costo. Para la empresa, cada renuncia temprana es una inversión en formación que se pierde y un equipo que vuelve a empezar. Para la persona, es una trayectoria fragmentada en la que nunca llega la profundidad que solo da quedarse el tiempo suficiente. Y quien no aprende a recibir una corrección se priva de la herramienta más barata y efectiva para crecer.

Cada bando tiene una parte de razón y ninguno la tiene completa. Y mientras discutimos quién está más equivocado, la pregunta importante sigue sin respuesta: ¿qué relación con el trabajo queremos construir?

Como psicóloga que acompaña a empresarios, veo este patrón con frecuencia, en las personas y en las organizaciones: cuando alguien intenta corregir algo que le hace daño, su primera tendencia, casi instintiva, es irse al extremo opuesto. Quien fue demasiado complaciente se vuelve hostil; quién lo controlaba todo decide soltarlo todo. El péndulo no se detiene en el centro: primero tiene que llegar al otro lado.

Algo parecido nos ocurre como sociedad. El mundo laboral cambió, en buena parte, como respuesta a nuestros propios errores: generaciones enteras que sacrificaron salud, familia y descanso en nombre de la productividad. Y quienes vienen detrás apenas están descubriendo que todo extremo es dañino, e incluso puede volverse patológico.

Porque así como la justificación del burnout y la pérdida de límites entre la vida laboral y la personal enferman, también puede hacerlo el lema de “mi paz por encima de todo”. La primera consigna convierte el sacrificio en identidad; la segunda puede convertir cualquier incomodidad en una amenaza de la que hay que huir. Ni la entrega absoluta ni la evitación absoluta son salud mental. La salud está en sostener la tensión entre ambas: comprometerse sin destruirse, cuidarse sin huirle al esfuerzo.

Balbal promueve la cultura del bienestar emocional desde las organizaciones

Las 42 horas ya son ley, pero la cultura no cambia por decreto. Cambia desde quienes dirigen los equipos y las decisiones que toman todos los días. Desde mi experiencia, hay cuatro acciones que pueden marcar una diferencia:

- Medir resultados, no presencia. Si en una evaluación pesa más quién se queda hasta tarde que quién cumple sus metas, la empresa está premiando el aguante, no el desempeño.

- Dar ejemplo con el propio cuerpo. Un jefe que trabaja con fiebre o envía correos a medianoche manda un mensaje más fuerte que cualquier política de bienestar. Respetar una incapacidad médica cuando se está enfermo también es una forma de liderazgo.

- Hacer explícito el pacto. Acordar con cada equipo cuándo se espera disponibilidad y cuándo no, y qué esfuerzo extra es razonable en los momentos críticos. Buena parte del choque generacional es un desacuerdo no dicho sobre esas reglas.

- Corregir y exigir sin miedo. Cuidar a un equipo no es dejar de exigirle. Un líder que evita los llamados de atención por temor a que el colaborador renuncie le quita la oportunidad de crecer. Explicar desde el primer día el ritmo real de una carrera y dar retroalimentación oportuna, clara y respetuosa también es parte del pacto. La exigencia bien hecha no es maltrato; es una inversión en la persona.

Hay una razón profunda por la que preferimos la guerra de adjetivos a la conversación honesta: para cualquier ser humano es más fácil mirar hacia afuera que hacia adentro, tanto para lo negativo como para lo positivo. Es más cómodo señalar la fragilidad del otro que revisar la propia rigidez; más fácil celebrar nuestra resistencia que preguntarnos cuánto nos costó.

Quizás el reto no sea decidir qué generación tiene la razón, sino hacer el ejercicio inverso. Que los mayores se pregunten qué perdieron por aguantar tanto y qué de eso no quieren heredarles a otros. Que los menores se pregunten qué se pierden cuando renuncian antes de aprender, cuando escuchan una corrección como un ataque o cuando exigen cosechar antes de haber sembrado. La constancia, la tolerancia a la frustración y la capacidad de recibir un llamado de atención no son vestigios de una cultura enferma: son competencias que ninguna generación puede darse el lujo de perder. También es necesario que ambos reconozcan que el otro no es el enemigo, sino el espejo de un extremo que todos llevamos dentro.

Tal vez entonces los mayores dejemos de presumir el cansancio, y los más jóvenes dejen de temerle al esfuerzo y a la incomodidad. Y podamos, por fin, hablar de cómo trabajar mejor, en lugar de seguir discutiendo quién aguanta más o quién se va primero.

Laura María Molina Ayala, CEO de BALBAL