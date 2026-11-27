“Natalia, ¿ya revisaste tu situación pensional? La ley en Colombia está cambiando.” Este, la verdad, no era un mensaje que esperaba recibir a mis 37 años de una de mis amigas más cercanas. Seamos honestos, muy pocas personas están pensando en cómo se ve su jubilación 20 años antes de que realmente pase. Al investigar un poco, me di cuenta que yo me encontraba dentro de la población más afectada por la reforma que la Corte Constitucional avaló en agosto, pues según mis semanas cotizadas estoy en el límite entre quedarme con la Ley anterior o acogerme a la nueva. Si bien debía tomar acción, la situación me llevó a preguntarme, ¿qué nos trajo a este punto?

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En primera instancia es entender que el sistema no se sostiene porque cada vez entran menos jóvenes a cotizar y más adultos a pensionarse. Además de la informalidad, que supera el 54 por ciento, hay una raíz demográfica: nacen cada vez menos niños.

En 2025 la tasa global de fecundidad en Colombia fue de 1,0 hijos por mujer, según cifras preliminares del DANE. Es menos que Japón (1,14), España (1,10) o México (1,2), y lejos del 2,1 necesario para que una población se mantenga.

Entonces, nos enfrentamos a una paradoja donde la reforma pensional está planteada desde una visión de escasez: toma el 1,0 como un dato fijo y ajusta semanas, edades y topes, en vez de preguntarse cómo cambiarlo. Ninguna reforma pensional va a alcanzar si no hay, al mismo tiempo, una política de natalidad que la acompañe.

El problema no es a quién le pagas, es cómo le pides

Es cierto que la reforma reconoce la diferencia en semanas cotizadas entre hombres y mujeres, y descuenta 50 semanas por cada hijo, hasta tres. Sin embargo, esto compensa a la mujer de 57, no incentiva a la población en edad fértil.

El reto, entonces, está en cuestionar la premisa de que ya no queremos tener hijos.

Explicaciones sobran: el costo de la vivienda y de la educación, la ambición profesional, la independencia financiera, las nuevas formas de familia. Son válidas todas, pero no responden la pregunta de fondo.

Personalmente, al encontrarme hacia el final de mis años reproductivos, conozco bien la lucha entre la razón y el anhelo. Antes de revisar mi situación pensional, ya había hecho otro ahorro para el futuro: a los 36 años congelé mis óvulos. La razón me decía “todavía no”; el anhelo, “tampoco nunca”. Fue un proceso fuerte y costoso que asumí por mi cuenta, sin ayuda financiera ni orientación del sistema de salud colombiano. La guía me la dieron unas pocas amigas que ya habían pasado por lo mismo.

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Un estudio de Ester Lazzari y Eva Beaujouan en diez países de baja fecundidad encontró que hasta la mitad de los hombres y las mujeres terminan su etapa reproductiva deseando haber tenido más hijos. Y uno de los factores que más pesa en esa brecha es la infertilidad.

Lo que me lleva a pensar que no es que las personas no quieran tener hijos. Es que esos años de fertilidad se nos van en el ruido del día a día, nadie nos habla de reserva ovárica a los 28 y muchos no notamos el paso del tiempo hasta que la biología decide por nosotros.

Camilla Cavendish, columnista del Financial Times, apunta a un factor menos visible para explicar las bajas tasas de fecundidad a nivel mundial: el contagio social. Cuando nadie a tu alrededor tiene hijos y la crianza solo se muestra como una carga, no tenerlos se vuelve la norma, y la norma se reproduce. Ahí también está la salida: en la política pública y en cómo nos comportamos como sociedad.

Sobre la primera, una política de crecimiento tiene que acompañar dos momentos: antes y después de tener hijos. Antes, con acceso a tratamientos de fertilidad, que la Ley 1953 de 2019 ordenó y que siete años después sigue sin implementarse. Después, con apoyo real en la maternidad y la crianza: licencias, cuidado infantil asequible y empleos que no castiguen a quien decide tener hijos. Los lugares que han logrado mover la cifra combinan ambos frentes: Corea del Sur ha aumentado su tasa de fecundidad durante 2 años seguidos, pasando de 0,72 en 2023 a 0,8 en 2025. También hay ejemplos positivos a nivel de política local en ciudades donde se ha visto un cambio en la tendencia como en Nagi, un pueblo japonés, donde una combinación de ayudas económicas, guarderías subsidiadas y apoyo a tratamientos de fertilidad llevó la tasa de 1,4 a 2,95 hijos por mujer.

En segundo lugar, desde la comunidad podemos repensar cómo hoy interactuamos con las familias que tienen hijos, ¿ayudamos o miramos mal ante un niño que llora?, ¿hablamos abiertamente de fertilidad con amigos y familia?, ¿ofrecemos incentivos y facilidades en nuestras empresas a familias gestantes?

Mi intención no es convencer a nadie de tener hijos. Así como mi amiga me hizo revisar mi situación pensional, esta es una invitación a que revisemos la otra cara de la misma moneda: la natalidad, y veamos qué estamos haciendo para cerrar la brecha entre los hijos que queremos y los que terminamos teniendo. Porque dentro de 20 años, cuando me toque pensionarme, la pregunta no será cuántas semanas coticé, sino cuántos jóvenes estarán cotizando.

Natalia Amaya Salazar, fundadora y CEO de Avocado Wellness Marketing