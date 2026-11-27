Hay decisiones que se toman en una oficina, alrededor de una mesa, después de analizar cifras, escuchar opiniones y evaluar posibilidades. Pero hay otras que comienzan mucho antes, en el silencio de una noche, cuando el sueño no llega y nuestra cabeza no deja de buscar respuestas.

Son esas decisiones que nadie ve, pero que llevamos durante días, semanas y, algunas veces, meses en el corazón.

Vivi Barguil materializa milagros con fe y persistencia

Quienes hemos tenido la responsabilidad de liderar una empresa, una fundación o cualquier proyecto sabemos que no siempre es fácil encontrar el camino correcto. Porque cuando nuestras decisiones afectan la vida de otras personas, todo adquiere una dimensión diferente.

Detrás de cada decisión hay familias, empleos, sueños, oportunidades y personas que han depositado su confianza en nosotros.

Y esa responsabilidad, aunque es un privilegio, también pesa.

Muchas veces nos ven fuertes, seguras, capaces de encontrar soluciones incluso en los momentos más difíciles. Nos ven sonreír, motivar a nuestros equipos, transmitir tranquilidad y seguir trabajando como si todo estuviera bajo control.

Las cosas que no se pueden contar

Lo que pocos imaginan es que también tenemos miedo. Que dudamos, que nos equivocamos, que hay noches en las que no podemos dormir y momentos en los que las lágrimas aparecen cuando finalmente estamos a solas.

Porque liderar no significa dejar de sentir.

Con los años he comprendido que una de las pruebas más difíciles del liderazgo es reconocer cuándo debemos cambiar de rumbo. Cuesta aceptar que algo por lo que hemos trabajado tanto necesita transformarse. Cuesta cerrar etapas, replantear proyectos o tomar decisiones que sabemos que no todos van a comprender.

Nos aferramos a lo construido porque conocemos los sacrificios que hay detrás. Sabemos cuántas puertas tocamos, cuántas veces nos dijeron que no y cuánto esfuerzo nos costó llegar hasta donde estamos.

Pero también debemos entender que no podemos permitir que el amor por lo que hemos construido nos impida hacer lo necesario para proteger su futuro.

¿Cuál es tu propósito de vida?

A veces confundimos la perseverancia con la obligación de resistir indefinidamente. Creemos que ser fuertes significa no rendirnos jamás, cuando también se necesita una enorme valentía para aceptar que las circunstancias han cambiado y que debemos actuar de manera diferente.

Y quizás lo más doloroso es comprender que, aun tomando una decisión con las mejores intenciones, alguien puede resultar decepcionado.

Eso duele. Especialmente cuando nuestra vocación es construir, ayudar y generar oportunidades.

Quienes trabajamos por los demás sabemos que el corazón siempre quiere hacer más.

Queremos llegar a más personas, abrir nuevas puertas, cumplir cada promesa y responder a todas las necesidades. Pero también sabemos que los recursos son limitados y que no podemos comprometer el mañana por el deseo de resolverlo todo hoy.

He aprendido que actuar con responsabilidad también es una forma de servir.

Que decir que no, cuando es necesario, puede ser tan importante como decir que sí. Que reconocer nuestras limitaciones no nos hace menos capaces y que pedir ayuda no disminuye nuestra autoridad.

También he comprendido que el liderazgo puede ser profundamente solitario. Podemos escuchar consejos, compartir inquietudes y rodearnos de personas valiosas, pero hay decisiones cuya responsabilidad finalmente nos corresponde asumir.

Y es allí cuando se apagan las voces de los demás y nos quedamos frente a nuestra conciencia, donde descubrimos qué tan firmes son nuestros principios.

No siempre tendremos certezas. Habrá decisiones que tomaremos con un nudo en la garganta, confiando en que el tiempo nos permita comprender que hicimos lo correcto.

Pero no podemos permitir que el miedo a equivocarnos nos paralice.

Porque quedarse inmóvil también tiene consecuencias. Y, en ocasiones, por evitar el dolor de una decisión difícil, terminamos prolongando situaciones que afectan precisamente aquello que tanto queremos proteger.

Seguir adelante no significa olvidar lo vivido ni desconocer el esfuerzo de quienes nos acompañaron. Significa agradecer, aprender, reconocer lo que debe cambiar y encontrar la fortaleza para dar el siguiente paso.

Y aunque no siempre lo digamos, detrás de muchas decisiones difíciles también hay una oración silenciosa, una petición de sabiduría y la esperanza de no perder nunca la sensibilidad que nos llevó a comenzar.

Al final, he llegado a comprender que liderar no consiste en tener siempre las respuestas, sino en asumir con humildad y valentía la responsabilidad de buscarlas.

Porque hay decisiones que nos duelen profundamente, pero que debemos tomar precisamente por amor y respeto a aquello que hemos construido y a las personas que confían en nosotros.

Y quizás esa sea una de las mayores lecciones del liderazgo: entender que, a veces, para cuidar lo que más queremos, debemos tener el valor de cambiar el camino, sin renunciar jamás a nuestro propósito.

Vivi Barguil, directora de la Fundación A la Rueda Rueda