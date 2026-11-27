Este año volví a estar del otro lado de la mesa. Una etapa laboral terminó de forma inesperada y, de un momento a otro, me encontré buscando trabajo.

En mi carrera he tenido el privilegio de que, muchas veces, las oportunidades llegaran por un headhunter o porque una empresa buscaba un perfil parecido al mío. Lo llamo un privilegio porque hay una diferencia enorme entre evaluar una oportunidad mientras tienes empleo y salir a buscarla cuando tu etapa anterior acaba de terminar.

Detrás de cada empleado hay una familia, no solo una nómina

Mi lugar habitual en esa conversación había sido Recursos Humanos. Durante años he trabajado conectando personas con oportunidades y ayudando a abrir posiciones en las empresas donde he estado. Conocía el proceso, sabía cómo se lee una hoja de vida y entendía por qué una decisión de contratación puede tardar más de lo previsto. Aun así, cuando me tocó esperar una respuesta, conocer el proceso no hizo más fácil la espera.

Aunque mi búsqueda fue corta, me dejó grandes aprendizajes. Uno de ellos fue entender cuánto cambia la experiencia de un mismo proceso según el lado de la mesa en el que estés. Como candidata, volví a mirar con otros ojos decisiones que yo misma había tomado desde Recursos Humanos.

Elizabeth Jaraba: “Conecto el talento de las personas con oportunidades para cambiar su realidad

Desde la empresa, pedirle a alguien que llene un formulario adicional puede parecer un paso pequeño. Para quien busca trabajo, puede ser la tercera vez en el día que escribe la misma información que ya está en su hoja de vida. Para el equipo que contrata, una semana sin novedades puede ser el tiempo que toma coordinar agendas. Para quien ya hizo una entrevista, esa misma semana puede pasar revisando el correo y preguntándose si todavía sigue en el proceso.

¿Cuántos pasos de un proceso de selección nos ayudan realmente a escoger mejor? ¿Cuántos seguimos pidiendo porque así quedó configurado el sistema o porque siempre lo hemos hecho de esa manera?

Lo que sí podemos hacer cuando buscamos trabajo

La búsqueda laboral exige aprender a mostrar nuestra experiencia en los formatos que hoy usan las empresas. Desde mi experiencia en selección, hay tres aspectos que pueden ayudar.

Hacer visible la experiencia que pide la vacante. Adaptar una hoja de vida empieza por leer bien la oferta e identificar qué parte de tu trayectoria responde a esa necesidad. Si una empresa busca a alguien que haya liderado equipos en distintos países y tú ya lo hiciste, dilo con claridad. Cuenta cuántas personas lideraste, en qué países y qué estaba a tu cargo. A veces la experiencia está ahí, pero queda escondida debajo de un cargo que solo se entiende dentro de la empresa donde trabajabas.

Darle a la búsqueda un tiempo y un espacio propios. Buscar trabajo también es un trabajo. Requiere esfuerzo, dedicación y constancia. Reservar un espacio en tu agenda para revisar vacantes, preparar postulaciones y hacerles seguimiento te ayuda a avanzar sin que la búsqueda se tome todo el día. Si LinkedIn es tu principal plataforma para buscar empleo, ser activo ahí también hace la diferencia. Mantén tu perfil al día, sigue a las empresas que te interesan y participa en conversaciones de tu sector. Así puedes enterarte de oportunidades y, al mismo tiempo, mostrar cómo piensas y qué puedes aportar.

¿Por qué tener miedo del crecimiento de otros, si también eleva el tuyo?

Preparar ejemplos que puedas contar con tus propias palabras. La inteligencia artificial puede ayudarte a ordenar una hoja de vida o a practicar una entrevista. Lo más valioso sigue siendo llegar con ejemplos que conozcas bien. ¿Cuál era el problema? ¿Qué decisión tomaste tú? ¿Qué resultado obtuviste? También vale la pena preparar un ejemplo de algo que salió distinto a lo esperado y contar cómo lo manejaste. Eso dice mucho de tu criterio.

Lo que las empresas podemos hacer mejor

A quienes trabajamos en Recursos Humanos: tenemos que mirar con la misma exigencia los procesos que diseñamos. Automatizar la confirmación de una postulación, agendar entrevistas o enviar actualizaciones puede ahorrar tiempo y darle claridad a quien aplica. Cuando usamos un filtro para descartar personas, necesitamos saber qué está evaluando y si ese criterio tiene una relación real con el trabajo.

Publicar vacantes que permitan tomar una decisión informada. Explicar el alcance del cargo, la modalidad de trabajo y los requisitos indispensables ayuda a que las personas decidan si tiene sentido postularse. Compartir el rango salarial cuando sea posible, o hablar de él al inicio del proceso, evita que ambas partes inviertan varias entrevistas para descubrir que sus expectativas están demasiado lejos.

Pedir evaluaciones que se parezcan al trabajo. Si una prueba toma varias horas, el equipo que contrata debería poder explicar qué necesita evaluar con ella y cómo usará el resultado. Lo mismo aplica para las entrevistas. Si tres personas van a hacer las mismas preguntas, vale la pena revisar qué información nueva aporta cada conversación.

Contarles a los candidatos qué pasó. Quien envía una hoja de vida puede recibir una confirmación automática y, más adelante, un aviso de cierre. Quien hizo entrevistas, presentó una prueba o llegó a una etapa final merece una comunicación acorde con el tiempo que dedicó. Si la decisión se retrasa, un mensaje breve con una fecha estimada ayuda. Si ya se tomó, decirlo también.

Lo que me dejó volver a buscar trabajo

El mercado laboral está complicado. Hay decisiones y tiempos que están fuera de nuestras manos, pero tenemos más margen del que a veces creemos para influir en el resultado. En mi caso, adaptar mi perfil a las vacantes, mantenerme activa en LinkedIn, retomar el contacto con personas que conocían mi trabajo y ser disciplinada con el tiempo que dedicaba a postularme, me ayudó a encontrar un empleo como el que estaba buscando. También aproveché esa etapa para estudiar cómo evoluciona la inteligencia artificial semana a semana y cómo podía aplicarla a mi trabajo en Recursos Humanos.

Cada búsqueda tiene sus propios tiempos. Lo que más me sirvió fue concentrarme en lo que podía hacer mientras llegaban las respuestas. Pude elegir mejor a qué vacantes dedicarles mi tiempo, explicar con más claridad lo que podía aportar y seguir aprendiendo en medio de la incertidumbre.

Hoy, de vuelta en Recursos Humanos, también pienso en lo que depende de nosotros. Si le pedimos a una persona que se tome el tiempo de entender la vacante, preparar una entrevista y demostrar lo que sabe hacer, podemos corresponder a ese esfuerzo con un proceso claro, entrevistas que tengan sentido y una respuesta cuando tomemos una decisión. Haber estado del otro lado de la mesa me recordó cuánto vale eso cuando eres tú quien está esperando.

Elizabeth Jaraba Baza, Senior HR Consultant Elevate Group