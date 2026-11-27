Cada vez tengo más conversaciones con profesionales mayores de 45 años que, después de construir carreras extraordinarias, liderar organizaciones, generar empleo y transformar industrias, comienzan a contemplar la posibilidad de retirarse anticipadamente, emprender o abandonar la vida corporativa. Escucharlos me genera una profunda reflexión, porque en muchos de ellos encuentro una paradoja: están en uno de los momentos de mayor riqueza intelectual y experiencia de sus vidas, pero también en uno de los momentos de mayor agotamiento.

Y me pregunto si realmente han dejado de amar lo que hacen o si han dejado de disfrutar la manera en que aprendieron a hacerlo.

Angélica de la Peña, la ejecutiva que rompe paradigmas en el sector de la logística y el transporte

Durante décadas, una generación entera aprendió a relacionar el éxito con el sacrificio. Nos enseñaron que crecer profesionalmente implicaba renunciar a determinadas cosas, que estar siempre disponibles era una demostración de compromiso y que asumir cada vez más responsabilidades era una señal de evolución.

Así, muchos construyeron patrimonios, reputaciones y organizaciones extraordinarias, mientras aplazaban encuentros familiares, negociaban con sus horas de sueño, postergaban el cuidado de su cuerpo y dedicaban menos tiempo a cultivar su mundo interior. Algunos, además, entregaron los mejores años de su trayectoria a organizaciones en las que no encontraron el reconocimiento que esperaban.

Hasta que un día el cuerpo comienza a hablar, el alma reclama atención y las personas que amamos nos recuerdan que también desean nuestra presencia.

Entonces aparece el deseo de retirarse, no necesariamente porque haya desaparecido la vocación, sino porque la vida está pidiendo una manera diferente de ser vivida.

Una generación demasiado valiosa para renunciar a su potencial

Las cifras nos invitan a reflexionar. Según el informe State of the Global Workplace 2026 de Gallup, el compromiso laboral de los gerentes a nivel mundial pasó del 31 por ciento en 2022 al 22 por ciento en 2025. Estamos ante una crisis silenciosa entre quienes tienen precisamente la responsabilidad de inspirar, movilizar y desarrollar a otros.

Quienes abrieron caminos hoy nos inspiran a volar

Una investigación de AARP realizada en Estados Unidos en 2024 encontró que, entre las personas mayores de 50 años que planeaban cambiar de empleo, el 58 por ciento buscaba mejores ingresos, el 29 por ciento deseaba sentirse más valorado y el 27 por ciento aspiraba a una mayor flexibilidad laboral.

Por su parte, el Employment Outlook 2025 de la OCDE señala que, entre las personas de 45 a 54 años que ya no estaban empleadas, el 22 por ciento identificó la enfermedad como la principal razón para haber abandonado su último trabajo, en los países europeos analizados.

A esto se suma una estimación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo: las jornadas de 55 horas semanales o más fueron responsables de aproximadamente 745.000 muertes por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares en 2016.

Detrás de cada una de estas cifras hay seres humanos, familias, sueños y proyectos de vida. Y también una enorme oportunidad para revisar nuestra manera de entender el liderazgo.

Quienes abrieron caminos hoy nos inspiran a volar

Construir organizaciones sostenibles mientras deterioramos la sostenibilidad de quienes las lideran es una de las grandes contradicciones del mundo empresarial.

Lo paradójico es que, precisamente a esta edad, contamos con recursos profesionales extraordinarios. Una investigación publicada en American Economic Review: Insights encontró que la edad promedio de los fundadores del 0,1 por ciento de los emprendimientos de mayor crecimiento en Estados Unidos era de 45 años.

Tenemos criterio, experiencia, inteligencia relacional, conocimiento de los mercados y una capacidad de anticipación que hemos desarrollado durante décadas.

¿Por qué esperar a abandonar la vida corporativa para poner toda esa riqueza al servicio de una vida que también podamos disfrutar?

Aprender a liderar también es aprender a vivir

Si alguien me pidiera un consejo en este momento de su carrera, antes de recomendarle cambiar de profesión, emprender o retirarse, le invitaría a revisar su relación con el trabajo y, especialmente, su manera de ejercer el liderazgo.

Cambiar de escenario sin transformar nuestros hábitos puede llevarnos a reproducir el mismo agotamiento, incluso siendo dueños de nuestro propio negocio.

La neurociencia nos ofrece argumentos poderosos para comprenderlo. Amy Arnsten, neurocientífica de la Universidad de Yale, ha estudiado cómo el estrés intenso e incontrolable puede afectar el funcionamiento de la corteza prefrontal, una región cerebral esencial para la planificación, la toma de decisiones, la regulación emocional y la flexibilidad cognitiva.

Es decir, podemos estar deteriorando precisamente las capacidades que necesitamos para ejercer un liderazgo extraordinario.

Dormir bien, hacer ejercicio, cultivar nuestras relaciones y permitirnos espacios de recuperación mental son también decisiones estratégicas para proteger nuestra capacidad ejecutiva.

La psicología de la motivación complementa esta perspectiva. Edward Deci y Richard Ryan, a través de la teoría de la autodeterminación, identificaron tres necesidades psicológicas fundamentales: autonomía, competencia y conexión con los demás.

Necesitamos sentir que podemos decidir, que seguimos evolucionando y que nuestra presencia tiene significado. Necesitamos encontrar razones para levantarnos cada mañana con entusiasmo, más allá de la responsabilidad de cumplir un presupuesto o alcanzar un indicador.

Más ejecutivos, menos ejecutores

Después de más de dos décadas de vida profesional, estoy convencida de que una de las expresiones más importantes de la madurez ejecutiva es aprender a transformar nuestra capacidad de hacer en nuestra capacidad de enseñar, orientar y multiplicar.

Delegar es un acto de inteligencia y generosidad. Significa compartir conocimiento, transferir autoridad, establecer indicadores claros y confiar en que otros también pueden construir resultados extraordinarios.

Resignificar el networking: de acumular contactos a construir relaciones que transforman

Aprender a soltar implica comprender que nuestra manera de hacer las cosas no es la única posible. Que podemos formar personas capaces de tomar mejores decisiones que nosotros y sentir orgullo por ello.

Ser más estratégicos exige recuperar tiempo para pensar, anticiparnos, innovar y desarrollar talento. Una agenda completamente ocupada puede ser evidencia de mucho esfuerzo, pero no necesariamente de un liderazgo efectivo.

También necesitamos aprender a gestionar nuestro bienestar con la misma disciplina con la que gestionamos los recursos de una organización. En mi filosofía de vida existen cinco activos fundamentales: el tiempo, el ingreso, el cuerpo, el espíritu y nuestro socio de vida. El verdadero crecimiento debería permitirnos fortalecerlos de manera integral.

Y, sobre todo, necesitamos renovar nuestro propósito. A los 45, a los 50 o a los 60 años, las razones que nos movilizan pueden ser diferentes de aquellas que nos impulsaron al comienzo de nuestra carrera. Reconocerlo es una oportunidad para evolucionar.

Las organizaciones también tienen una responsabilidad: valorar la experiencia, ofrecer autonomía, reconocer las contribuciones y construir culturas donde la excelencia profesional sea compatible con el bienestar humano.

El placer laboral es una decisión que se trabaja

En mi libro Placer Laboral comparto una convicción que orienta mi vida: el placer en lo que hacemos es una decisión propia que requiere intención, gestión, disciplina y trabajo interior.

Esto también significa reconocer cuándo un entorno necesita cambiar o cuándo elegir otro camino es la decisión más saludable.

Personalmente, aspiro a trabajar durante muchos años. Quiero seguir aprendiendo, creando, construyendo empresas, formando líderes y transformando realidades. Pero también quiero tener tiempo para disfrutar de mi esposo, cuidar mi cuerpo, fortalecer mi espiritualidad, cultivar mis amistades y celebrar la belleza de estar viva.

Quiero llegar a los 50, a los 60 y a los 70 años con la libertad de seguir trabajando porque encuentro placer en hacerlo, con la sabiduría suficiente para elegir dónde poner mi energía y con la madurez necesaria para comprender que mi valor profesional trasciende mi capacidad de ejecución.

Quizás uno de los mayores logros de nuestra carrera sea alcanzar una forma de liderazgo en la que nuestros resultados empresariales y nuestra felicidad personal puedan crecer simultáneamente.

Que la independencia económica nos permita elegir, que la experiencia nos enseñe a soltar y que la sabiduría nos permita disfrutar.

Porque el verdadero éxito es construir una vida de la que no necesitemos jubilarnos para empezar a disfrutar.

Angélica De la Peña Serna, vicepresidente comercial de Tractocar Logistix y autora de Placer Laboral