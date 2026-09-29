Lo que Barranquilla enseña sobre construir ventajas competitivas

Hay algo que me llama la atención cada vez que trabajo con barranquilleros: hablan de una meta grande con la naturalidad de quien ya empezó a construirla. La conversación suele venir acompañada de una llamada, una idea para resolver el primer obstáculo o el nombre de alguien a quien pueden sumar. Esa mezcla de confianza, creatividad y movimiento me ha hecho pensar en una pregunta: ¿qué puede aprender una organización de la manera en que Barranquilla desarrolla y proyecta su talento?

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Pensemos en Shakira, Sofía Vergara, Tecnoglass y el Carnaval de Barranquilla. Representan sectores, modelos de negocio y escalas muy diferentes. Sin embargo, sus historias permiten observar cómo una identidad reconocible se convierte en una propuesta que otros eligen, cómo reúne personas alrededor de ella y cómo sostiene su crecimiento.

Esa conversación merece espacio en las juntas directivas. La historia de Barranquilla permite observar tres capacidades que cualquier organización necesita desarrollar: diferenciación, capacidad de convocatoria y ejecución sostenida.

La primera es la diferenciación. Muchas compañías invierten tiempo en preguntarse cómo parecerse a los líderes de su industria. La pregunta más fértil suele ser otra: ¿qué tenemos que el mercado pueda reconocer como propio y valioso? Shakira construyó una carrera global desde una voz y una propuesta artística identificables. Sofía Vergara convirtió su personalidad en un activo profesional que logró conectar con audiencias internacionales. Sus trayectorias son distintas, pero ambas muestran el valor de desarrollar una identidad capaz de permanecer reconocible mientras evoluciona.

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En una empresa, esa lección exige decisiones concretas. Si decimos que nuestro servicio es cercano, ¿el cliente puede comprobarlo cuando surge un problema? Si afirmamos que somos ágiles, ¿nuestros procesos permiten responder con rapidez? Una identidad se vuelve ventaja competitiva cuando orienta las decisiones diarias y el mercado percibe la diferencia.

La segunda capacidad es convocar. Los barranquilleros tienen una forma de relacionarse que suele combinar franqueza, humor y facilidad para integrar a otros. En los negocios, esa capacidad puede traducirse en alianzas, equipos comprometidos y clientes dispuestos a construir relaciones de largo plazo. La cercanía, por sí sola, no garantiza resultados. Pero un líder que sabe generar confianza puede movilizar talento y coordinar esfuerzos que ninguna persona lograría por separado.

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El Carnaval de Barranquilla muestra lo que sucede cuando esa convocatoria alcanza escala. Reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, articula expresiones culturales, organizadores, artistas y actividades económicas. Según cifras reportadas por la Alcaldía, su edición de 2026 movilizó más de $840.000 millones, reunió a más de seis millones de espectadores y generó 195.000 empleos. Detrás de esos números hay una capacidad enorme para organizar personas y recursos alrededor de una propuesta que conserva su identidad año tras año.

La tercera capacidad es ejecutar de manera sostenida. Édgar Rentería llegó a las Grandes Ligas, permaneció en un entorno de máxima exigencia y fue elegido jugador más valioso de la Serie Mundial de 2010. En la industria, Tecnoglass reportó ingresos por US$222,3 millones en el primer trimestre de 2025. El deporte y la manufactura no se gestionan de la misma manera, pero en ambos casos la visibilidad llegó acompañada de años de preparación y de la obligación de rendir cuando importaba.

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Aquí hay una distinción que me parece decisiva. En muchas organizaciones tenemos talento, relaciones y buenas ideas. Lo que marca la diferencia es la capacidad de convertir esos activos en un sistema que funcione de forma repetible. Una oportunidad comercial necesita responsables, recursos, indicadores y seguimiento. Una promesa al cliente necesita procesos capaces de cumplirla. Una visión necesita un equipo que sepa qué debe hacer el lunes siguiente.

Por eso me interesa la seguridad con la que tantas personas de la Costa hablan de lo que van a lograr. A veces la llamamos manifestación. En los ejemplos que más admiro, esa convicción tiene una traducción práctica: se expresa en llamadas hechas, propuestas presentadas, puertas tocadas, preparación y decisiones asumidas. La confianza les permite empezar; la disciplina les permite permanecer.

Abelardo de la Espriella representa, para muchas personas, esa comunicación directa y resuelta asociada al Caribe. Nació en Bogotá y tiene raíces familiares en Córdoba, pero su vínculo con Barranquilla ilustra otro atributo estratégico de la ciudad: su capacidad de atraer e integrar personas que se identifican con su energía. Los territorios, igual que las compañías, crecen cuando logran que el talento quiera pertenecer y aportar.

La enseñanza para un equipo directivo es concreta. Vale la pena preguntarse si su organización tiene clara la promesa que la distingue; si ha creado relaciones capaces de movilizar aliados, colaboradores y clientes; y si cuenta con la disciplina operativa para cumplir esa promesa una y otra vez. Si una de esas tres piezas falta, el crecimiento encuentra pronto un límite.

Barranquilla no ofrece una fórmula automática para el éxito. Ofrece algo más útil: casos visibles de lo que puede ocurrir cuando una identidad fuerte se une con capacidad de convocatoria y voluntad de ejecutar. Y detrás de sus nombres más conocidos hay miles de personas que aplican esas capacidades cada día, desde un escenario, una planta, una oficina o un emprendimiento.

Ese es mi reconocimiento a los barranquilleros. Han mostrado que la alegría puede convivir con la exigencia, que hablar con seguridad implica asumir compromisos y que una idea puede viajar muy lejos cuando sabemos reunir a otros para hacerla realidad. Para quienes dirigimos organizaciones, esa es una invitación a revisar cómo construimos resultados: con una propuesta que valga la pena elegir, personas que quieran impulsarla y la disciplina necesaria para cumplir.

Angélica de la Peña, vicepresidenta Comercial de Tractocar Logistics y autora de Placer Laboral