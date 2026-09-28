Alex Char, alcalde de Barranquilla, fue solicitado como testigo en el juicio contra el empresario Julio Gerlein

Este lunes 28 de septiembre se reanudaron las audiencias preparatorias del juicio en contra del empresario Julio Gerlein y los abogados Teodoro Deyongh y Diego Luis Muñetón por el presunto pago de un millonario soborno a la entonces congresista Aida Merlano.

El pago del soborno, según reza el escrito de acusación de la Fiscalía General, presentado en febrero pasado, buscaba comprar el silencio de la dirigente política para que no hablara sobre la supuesta participación de la familia Char en el plan de compra de votos en las elecciones de 2018.

Los abogados habrían fungido como emisarios de las familias Gerlein y Char para que contactaran en 2019 a Aida Merlano, quien se encontraba privada de su libertad en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, con el fin de que no declarara ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General en medio de la investigación que se adelanta por corrupción electoral en la costa.

Para controvertir la acusación de la Fiscalía, la defensa de Julio Gerlein, liderada por el penalista Jaime Lombana, le pidió a la jueza tener en cuenta los testimonios del actual alcalde de Barranquilla, Alex Char, y de su hermano, el expresidente del Senado, Arturo Char.

El exsenador de Cambio Radical ya fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante.

Esto, por supuestamente tener conocimiento en el plan de compra de votos en la llamada ‘Casa Blanca’, sede de campaña de Aida Merlano quien buscaba dar el gran salto político de la Cámara de Representantes al Senado.

Todo esto, bajo el auspicio y apoyo de las dos familias políticas más poderosas de la Costa.

La Fiscalía General acusó al empresario Julio Gerlein y a los dos abofados por el delito de soborno en actuación penal.

Los 500 millones para comprar el silencio

La Fiscalía sostuvo en la formalización del escrito de acusación que en tres oportunidades Aida Merlano recibió la visita en la cárcel El Buen Pastor de los dos abogados que se presentaron como cercanos a la familia Char.

La primera visita se presentó el 28 de septiembre de 2018. Los profesionales del Derecho le pidieron -según la declaración de la misma Aida Merlano- que no mencionara los nombres de Arturo y Alejandro Char en sus declaraciones ante las autoridades judiciales.

“En ese visita se le ofreció la suma de 500 millones de pesos para que pudiera pagar gastos médicos de tratamiento de su hijo menor de edad (...) y también pudiera pagar los honorarios de sus abogados”, relató el fiscal del caso.

En este sentido se señala que los abogados fueron insistentes para que omitiera o se abstuviera de dar estas declaraciones. La intensidad aumentó en septiembre de 2019, días antes de la citación de Aida Merlano a la Corte Suprema de Justicia.

“(...) usted, doctor Muñetón, le hizo una manifestación directa a la señora Merlano, indicándole que venía nuevamente por parte de Alejandro Char y de Arturo Char en la diligencia y declaración juradas ante la honorable Corte Suprema de Justicia, recordándole el valor ofrecido inicialmente de 500 millones de pesos”, agregó el delegado del ente investigador.

Por estos hechos, los abogados de los tres procesados también le pidieron a la jueza de conocimiento de Bogotá que cite como testigo a la excongresista Aida Merlano, quien actualmente enfrenta dos condenas por delitos electorales.