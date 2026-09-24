Abogado de Wadith Manzur asegura que es “falsa” la versión de colaboración en el escándalo de la UNGRD

El abogado de Wadith Manzur, Luis Carlos Torregrosa, salió a desmentir las versiones que rondan en redes sociales sobre una supuesta colaboración de su cliente con la justicia para entregar información relacionada con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

En diálogo con SEMANA, Torregrosa explicó: “Es completamente falso. El doctor Wadith Mnazur concurrirá al juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia (Corte Suprema de Justicia) a efectos de acreditar y validar su inocencia”.

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La defensa del congresista del Partido Conservador aseguró que hasta el momento no han conocido el origen de dichas informaciones relacionadas con una supuesta colaboración que perjudicaría a varios de los legisladores investigados en ese caso.

Frente a esa situación, Luis Carlos Torregrosa manifestó: “El compromiso del doctor Wadith es con la justicia que esperamos acredite su inocencia. El doctor goza de la presunción de inocencia y la estrategia procesal que hemos decidido es acudir al juicio a demostrar su inocencia”.

El representante a la Cámara terminó investigado en la Corte Suprema de Justicia, después de que salió salpicado como uno de los supuestos congresistas de la Comisión de Crédito Público que habrían negociado contratos de la UNGRD, a cambio de favorecer empréstitos que solicitaba la Nación, a través del Ministerio de Hacienda.

Su traslado a la cárcel

El elector senador fue trasladado el pasado 16 de septiembre desde la Escuela de Carabineros de la Policía hasta la cárcel de máxima seguridad de La Picota en Bogotá. Esa decisión administrativa del Gobierno De La Espriella empezó a dejar en el ambiente la supuesta colaboración del político.

Sobre esa situación, el abogado de Manzur manifestó: “Es una decisión de naturaleza administrativa, la cual acatamos y respetamos. No tenemos objeción alguna respecto al traslado que se dio por parte del doctor Manzur. Esa es su posición: respeto y apoyo absoluto a la decisión del señor presidente”.

Durante su reclusión en la Escuela de Carabineros de la Policía, en el oriente de Bogotá, el congresista terminó protagonizando varias tensiones y momentos polémicos con la influencer conocida como Epa Colombia, quien también estaba detenida por vandalizar una estación de Transmilenio durante el paro nacional de 2019.