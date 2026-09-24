El Servicio Geológico Colombiano confirmó que este jueves, 24 de septiembre, se registró un fuerte temblor en el país, que se suma a otros recientes que se han presentado en los últimos días.

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En esta oportunidad, el movimiento tuvo una magnitud de 4.1 y una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. El epicentro, de acuerdo con el SGC, fue en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.

En cuanto a la latitud, la misma fue de 3.88° y la longitud de -75.61°.

El reporte señala que los municipios más cercanos fueron Roncesvalles (Tolima) a 14 km, San Antonio (Tolima) a 15 km, Chaparral (Tolima) a 23 km. De hecho, algunos reportes indican que se sintió con fuerza en la ciudad de Ibagué.

Por el momento, las autoridades no han reportado alguna afectación o emergencia por cuenta de este sismo, aunque ya se están realizando las respectivas verificaciones de cualquier hecho que se pudiera haber registrado.

Este no ha sido el único temblor que ha ocurrido este jueves, ya que pocos minutos antes hubo otro que tuvo como epicentro nuevamente el municipio de Chaparral, en Tolima. En esta oportunidad, la magnitud fue de 3.2 grados y la profundidad, nuevamente superficial.

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

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Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. El SGC aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.