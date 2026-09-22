Nuevo temblor en Chocó: Servicio Geológico Colombiano confirmó movimiento telúrico

Hace pocos minutos se registró un nuevo sismo en el departamento del Chocó, específicamente en el municipio de Istmina.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó el boletín preliminar y estableció que el movimiento tuvo una magnitud de 3.7 y ocurrió a la 1:24 p. m. del martes 22 de septiembre, con una profundidad de 41 kilómetros.

En el documento oficial especificaron que el movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Istmina, en el departamento de Chocó.

Habitantes de ciudades como Armenia y La Dorada, en Caldas, y algunas personas ubicadas en el norte de Cali reportaron que sintieron el temblor. “Fue muy corto, pero fuerte”, manifestó una usuaria en la cuenta de X del Servicio Geológico Colombiano.

Este es el reporte del SGC en su cuenta de X:

De momento, las autoridades competentes no reportan daños, víctimas o afectaciones mayores en el municipio y en los lugares donde se sintió el movimiento.

De acuerdo con el SGC, el sismo se localizó en las coordenadas 4,50° de latitud y -76,78° de longitud.

Asimismo, el evento sísmico se registró cerca de varios municipios, específicamente a 17 km de Sipí, a 51 km de Nóvita y a 49 km de El Dovio, en el Valle del Cauca.

Durante el día de hoy, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado alrededor de 15 movimientos telúricos más, principalmente en el departamento del Tolima.

Terremoto, sismo, temblor Foto: Gemini

Sin embargo, todos estos movimientos, incluido el último en Istmina, Chocó, fueron catalogados como “de magnitud superficial”.

Como aspectos a tener en cuenta luego de un movimiento telúrico, el SGC enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar peligros.

Durante la evacuación, se aconseja no utilizar ascensores y evitar refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

De igual manera, el llamado más importante es mantener la calma, buscar protección y evitar permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.