Un nuevo movimiento sísmico fue registrado durante la madrugada de este martes 22 de septiembre en el departamento del Tolima.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una magnitud de 3,8 y fue localizado en el municipio de Chaparral.

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Sismo en Chaparral, Tolima

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento sísmico en Chaparral, Tolima, durante las primeras horas de este martes 22 de septiembre.

El movimiento ocurrió a las 5:38 a. m., hora local, y fue clasificado inicialmente con una magnitud de 3,8 y una profundidad superficial.

El reporte corresponde al Boletín Actualizado 1 de la Red Sismológica Nacional de Colombia, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional.

El nuevo temblor se presenta en medio de una actividad sísmica que ha sido monitoreada por el SGC en el municipio de Chaparral durante los últimos días.

La entidad informó que entre la madrugada del 20 de septiembre y las 3:30 de la tarde del 21 de septiembre se habían registrado más de 130 sismos en esta zona del Tolima.

El SGC señaló que continuará realizando un monitoreo permanente de la actividad sísmica y que comunicará oportunamente cualquier novedad relevante relacionada con los movimientos registrados en la región.

Por ahora, el reporte del evento de las 5:38 de la mañana corresponde a los parámetros sísmicos entregados por la entidad.

La magnitud y la profundidad son datos técnicos que pueden ser ajustados posteriormente a medida que avanza el análisis de las señales registradas por la Red Sismológica Nacional.

La actividad sísmica continúa siendo monitoreada por el Servicio Geológico Colombiano en Chaparral, Tolima. Foto: Foto: @sgcol

¿Sintió el temblor? Así puede reportarlo

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con la plataforma Sismo Sentido, mediante la cual los ciudadanos pueden informar si percibieron un movimiento sísmico y qué efectos observaron en el lugar donde se encontraban.

A través del formulario, las personas pueden indicar el sitio donde sintieron el sismo, si estaban dentro o fuera de una edificación y qué tipo de movimiento percibieron.

Tenga en cuenta si hubo desplazamiento de objetos, vibración de puertas o ventanas, reacción de animales u otros efectos.

Estos reportes son utilizados por el SGC para evaluar cómo se sintió un sismo en diferentes lugares.

La entidad explica que magnitud e intensidad no son lo mismo: un sismo tiene una magnitud determinada, mientras que su intensidad puede variar dependiendo de la ubicación y de los efectos observados en cada sitio.

Los ciudadanos que hayan sentido el movimiento de este martes pueden ingresar a Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano y registrar la información correspondiente.

El catálogo sísmico del Servicio Geológico Colombiano también permite consultar los eventos registrados y sus principales parámetros, como fecha, magnitud, profundidad y ubicación.