Sigue temblando en Colombia: Servicio Geológico reportó epicentro del sismo esta noche de jueves

Chocó continúa temblando después del devastador terremoto del pasado lunes 10 de agosto; el más reciente sismo se reportó sobre las 9:44 p. m. de este jueves, 17 de septiembre.

Colombia registra fuertes temblores durante la madrugada de este miércoles, 16 de septiembre: dos sismos superaron la magnitud 4

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial de 37 kilómetros y se sintió en varias poblaciones del San Juan.

Dos fuertes temblores en menos de cinco minutos son reportados en Colombia esta tarde de miércoles: epicentros y magnitud

El epicentro del temblor se localizó en la jurisdicción del municipio de Sipí, a tan solo 20 kilómetros de la cabecera municipal. De igual forma, el evento sísmico fue percibido por los habitantes de municipios aledaños como Nóvita, ubicado a 53 kilómetros, y El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca, situado a 56 kilómetros de distancia.

El estatus del reporte fue clasificado como manual tras la consolidación de los datos provenientes de 62 estaciones de monitoreo.

Réplicas ininterrumpidas tras el terremoto de agosto

Este nuevo temblor se suma a la prolongada secuencia de réplicas que azota a la región desde el devastador terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto.

Desde aquella fecha, la permanente actividad telúrica mantiene en estado de zozobra e hipervigilancia a las comunidades chocoanas, las cuales continúan enfrentando los estragos materiales dejados por la emergencia sísmica inicial.

El coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, Freddy Tovar, explicó que la ocurrencia de estos sismos de menor y moderada magnitud se debe a “un enjambre sísmico, que es una secuencia de sismos que, a diferencia de las réplicas, no tiene un evento principal a partir del cual van disminuyendo las magnitudes”.

Inspección de los organismos de socorro y atención ciudadana

Tras el reporte del Servicio Geológico Colombiano, los cuerpos de socorro locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iniciaron de inmediato los barridos de inspección en Sipí, Nóvita y zonas aledañas.

Hasta el momento, las autoridades no reportan nuevas víctimas fatales ni colapsos adicionales en la infraestructura habitacional de la zona de influencia.

Los organismos de gestión del riesgo y la Gobernación del Chocó reiteraron a la población la necesidad de mantener activados los planes de evacuación comunitaria y atender únicamente la información de los canales oficiales.

Asimismo, se recomendó no pernoctar en inmuebles que hayan sufrido daños estructurales considerables durante el terremoto de agosto para evitar emergencias mayores ante nuevas réplicas.