Colombiana requerida por México fue retenida cuando intentaba salir del país rumbo a El Salvador

Una notificación roja internacional permitió ubicar a una ciudadana colombiana que era requerida por las autoridades judiciales de México y que pretendía abandonar el territorio nacional en un vuelo con destino a El Salvador.

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La mujer fue identificada como Sindy Johana Roque Mejía, quien quedó retenida mientras avanza el procedimiento correspondiente ante las autoridades colombianas. De acuerdo con la información conocida por las autoridades, México la requiere por un delito “contra la salud”, según determina la legislación de ese país.

La señalan de actuar como “correo humano”

Según el reporte de las autoridades, Roque Mejía estaría presuntamente relacionada con una modalidad de tráfico internacional de sustancias psicoactivas que utiliza vuelos comerciales para trasladar material ilícito entre diferentes países.

La hipótesis señala que la colombiana habría cumplido funciones como “correo humano”, es decir, presuntamente habría participado en el transporte de sustancias controladas aprovechando viajes internacionales y equipaje de pasajeros.

Por ahora, se trata de señalamientos que deberán ser establecidos dentro del proceso judicial correspondiente. La retención se produjo por el requerimiento internacional existente y no constituye por sí misma una condena contra la mujer.

Quedará a disposición de la Fiscalía

Tras el procedimiento, Roque Mejía será puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, específicamente de la Dirección de Asuntos Internacionales.

El siguiente paso será esperar que las autoridades mexicanas remitan la documentación necesaria para continuar con el trámite. Una vez recibidos esos documentos, podrá adelantarse el procedimiento para que se expida una orden de captura con fines de extradición.

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El caso se conoce en medio de diferentes procedimientos que las autoridades colombianas han desarrollado para localizar a personas con requerimientos internacionales. Recientemente, en la denominada Operación Alba II, fueron ubicados varios ciudadanos buscados mediante mecanismos de cooperación de Interpol.

Las autoridades determinarán ahora la situación jurídica de Roque Mejía y la eventual continuidad del procedimiento solicitado por México.