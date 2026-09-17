El coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue declarado inocente en un proceso civil en Estados Unidos por los hechos del Palacio de Justicia

El coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, absuelto en la investigación que en Colombia se adelantó por la toma y retoma del Palacio de Justicia, terminó enredado en un proceso civil en los Estados Unidos y luego de una demanda de quienes se constituyeron víctimas del holocausto.

Este jueves y luego de una deliberación de más de tres horas, un jurado tomó una determinación unánime de declarar inocente al oficial en retiro de los cargos que se atribuían y sentados en una ley que busca castigar las conductas de presuntos responsables en países “sin seguridad jurídica”, que, claramente, no era el caso de Colombia.

“Esa ley está creada para brindar seguridad jurídica en países con dictaduras y personas que se enriquecen alrededor de torturas y de asesinatos extrajudiciales. Esta ley se creó para esa gente, pues no pueden venir aquí a intentar escudarse o esconderse, algo que no tiene nada que ver con mi papá, que salió del país cuando fue absuelto por problemas de seguridad muy graves”, dijo Camilo Plazas, hijo del oficial en retiro.

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