Estos son los argumentos del coronel (r) Plazas Vega para pedir una millonaria indemnización tras ser declarado inocente por retoma del Palacio de Justicia

El fallo determinó que no existía una sola prueba directa en su contra y que se le había dado validez a testigos cuyos dichos eran contradictorios. “No hay ningún fundamento sólido que conduzca a sostener que Plazas Vega tenía a su cargo la Casa del Florero y, de paso, a los liberados que eran conducidos allí, menos que tuviera poder acerca de la situación de los mismos”, concluyó la Corte.

Por la toma del Palacio de Justicia, ejecutada el 6 de noviembre de 1985 por el M-19, no hubo un solo condenado de la guerrilla; poco tiempo después de los hechos fueron amnistiados. Por el contrario, militares que participaron en la retoma han sido perseguidos judicialmente. El coronel (r) Alfonso Plazas Vega estuvo más de ocho años en la cárcel y ahora reclama una indemnización. | Foto: Cortesia

“La inoperancia del Estado durante más de 30 años (...) no solo impidió que las familias de las personas desaparecidas conocieran el paradero de sus familiares o de sus cuerpos, evitó que los responsables fueran investigados y juzgados oportunamente” , reclama la demanda.

Cuestiona también el papel del exfiscal Mario Iguarán Arana, no solamente por la designación de Ángela María Buitrago, sino por ser la persona que lo retiró de la DNE. “La elección del doctor Iguarán, quien por supuesto se presume inocente, ha sido vinculada con el paramilitarismo”, se menciona en el estudio.

Arias Cabrales se acercó a la JEP, en principio fue acogido, pero luego el tribunal transicional lo expulsó “por no aportar verdad plena, exhaustiva y detallada”. Otra versión tiene el general, quien con avanzada edad y fuertes quebrantos de salud prefiere mantenerse firme, considera que no cometió delitos y, por el contrario, defendió a la patria. No dará un paso atrás.