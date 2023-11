Holocausto del Palacio de Justicia: Víctimas piden al presidente Petro que solicite a Estados Unidos desclasificar documentos sobre la toma y retoma

“Sería no sólo la forma de hacer una justicia que restauraría a las víctimas sino además nos permitiría abrir el debate con el resto de la sociedad. No podemos seguir pasando por lugares públicos que fueron utilizados para cometer crímenes de guerra y hacer como si no hubiera sucedido nada, no podemos mantener este secreto a voces como un tabú, hay que hacer visible lo que se ha querido ocultar”, indicó en su escrito.