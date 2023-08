La herencia maldita de Pablo Escobar: su hija Juana Manuela Marroquín tendrá que pagar los impuestos de los bienes que le dejó el capo. Esta es la historia

¿Cómo le iban a cobrar si con tan solo 10 años tuvo que abandonar para siempre Colombia junto con su familia después de un operativo en el que fue abatido su padre, el temido jefe del Cartel de Medellín? En las demandas, conocidas en su totalidad por SEMANA , hay un factor común: no tenía la madurez para tener bienes a su nombre, por lo que no podía pagar ningún tipo de impuesto de patrimonio como lo ordena la ley.

Así como era pesado cargar con el apellido, resultó peor la herencia. La declaración de renta del 2006 fue su perdición. Aparecía el listado de los bienes que poseía en Colombia y un patrimonio superior a los 5.400 millones de pesos. Ahí mismo se alertaba que en ese periodo no había cancelado sus obligaciones con la Dian. Pese a que intentó responsabilizar a un contador cercano a la familia, la evidencia no fue suficiente para achacar estas culpas a un tercero.

Igualmente, cuestionaba la posición de la Dian en este proceso asegurando que no tuvo en cuenta las pruebas que demostraban que ella no tenía la capacidad para asimilar lo que estaba ocurriendo cuando sus padres pusieron ese patrimonio a su nombre y destacando que “no tenía ingresos, tampoco patrimonio, residencia ni domicilio en Colombia y, que ella es una persona nacida en Ciudad de Panamá y no tenía la obligación de llevar contabilidad”.

En el fallo conocido en exclusiva por SEMANA se negaron definitivamente las pretensiones de la hija de Escobar, puesto que no pudo demostrar un error humano o una irregularidad en la presentación de su declaración de renta. En este caso, se concluyó que, pese a los reclamos, la Sección Cuarta del Consejo de Estado no solo revisó de manera minuciosa todos los certificados de tradición y libertad que estaban a nombre de la hija del capo y no se encontró que “el patrimonio líquido denunciado por la contribuyente fuera diferente del que había sido declarado con ocasión de la presentación de su declaración de renta del año gravable 2006”. En cortas palabras, no se demostró un cobro injustificado o abusivo.