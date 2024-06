Procuraduría avaló millonaria indemnización que pide el coronel (r) Plazas tras su detención por los desaparecidos del Palacio

El oficial fue acusado por los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada de 11 empleados de la Cafetería del Palacio de Justicia; tipificada esta última como delito en el año 2001 y que para 1985 no se encontraba descrita en la Ley Penal; probatoriamente la acusación se efectuó sobre el dicho de un testigo que no declaró; imputando once desapariciones, cuando en indagación se enunciaron tres desaparecidos