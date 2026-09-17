Conmoción en Popayán tras el hallazgo del cadáver de la odontóloga Cristina María Patiño

Un profundo rechazo y conmoción consterna a los habitantes de la ciudad de Popayán tras confirmarse el trágico desenlace en el caso de Cristina María Patiño Sandoval, una reconocida odontóloga de la capital del Cauca.

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La profesional había sido reportada por sus familiares como desaparecida desde el pasado sábado 12 de septiembre, momento en que se le perdió el rastro tras salir de su lugar de residencia ubicado en el norte de la ciudad.

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Desde el instante en que se radicó la denuncia formal ante las autoridades institucionales, se activó un amplio protocolo de búsqueda en toda la jurisdicción municipal.

En las labores de rastreo e investigación de campo participaron de manera coordinada unidades del Gaula de la Policía, seccionales de la Sijín, el Cuerpo Oficial de Bomberos y diversos grupos de socorristas y rescatistas, quienes desplegaron operativos en sectores urbanos y rurales.

Hallazgo del cuerpo e inspección técnica

La búsqueda de las autoridades y organismos de socorro concluyó dramáticamente tras varias jornadas de intensas labores en la periferia de la capital caucana.

Las cuadrillas de rescate localizaron el cuerpo sin vida de la mujer en las inmediaciones de la Hidroeléctrica La Florida II, una zona de difícil acceso ubicada en la parte rural del municipio de Popayán.

Hallan sin vida a la odontóloga Cristina María Patiño Sandoval en zona rural de Popayán. Foto: API

Tras la confirmación del hallazgo, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Judicial se desplazaron hasta el sitio para acordonar el área y efectuar los actos urgentes de inspección técnica al cadáver y recolección de elementos materiales probatorios.

El cuerpo de la profesional fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar con precisión las causas de su fallecimiento.

Reacciones e investigaciones en curso

Hallan sin vida a la odontóloga Cristina María Patiño Sandoval en zona rural de Popayán. Foto: API

La noticia del trágico hallazgo generó múltiples expresiones de dolor y solidaridad hacia la familia Patiño Sandoval por parte del gremio médico, amigos y la ciudadanía en general, quienes exigieron celeridad a los organismos judiciales para esclarecer plenamente las circunstancias que rodearon la muerte de la odontóloga.

La Fiscalía General de la Nación y las unidades de inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá y del Cauca avanzan en el análisis de cámaras de seguridad, rastreo de telefonía y toma de declaraciones a allegados, buscando reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar si se trató de un hecho violento o la intervención de terceros en el sector rural.