Abelardo De La Espriella confirmó el regreso de la Policía a Guamalito, Norte de Santander: “El Estado llegó para quedarse”

El presidente Abelardo De La Espriella informó en sus redes sociales que un equipo robusto de la Policía Nacional regresó al corregimiento Guamalito, un sector de Norte de Santander que estaba en el olvido y sometido por los grupos armados ilegales.

“Nuestra Policía Nacional retomó la seguridad en el corregimiento de Guamalito, Norte de Santander, con el despliegue de 150 uniformados de comandos especiales”, detalló el jefe de Estado este 14 de septiembre.

La Policía retornó a la estación de Guamalito con 150 uniformados de las fuerzas élite

De La Espriella agregó que la operación fue liderada por el mayor general Ricardo Augusto Alarcón, jefe del Servicio de Policía: “Asumió personalmente la situación y se trasladó al territorio para liderar el despliegue y garantizar la recuperación de la seguridad en la zona”.

El presidente manifestó que, mientras se reconstruye la infraestructura afectada por los ataques, los uniformados permanecerán protegiendo a la población y haciendo prevalecer el orden, la autoridad y la ley.

De La Espriella aprovechó el avance de la fuerza pública para enviarles un mensaje a los criminales: “Ningún grupo criminal ni narcoterrorista va a expulsar al Estado de un solo centímetro de Colombia. Donde pretendan sembrar terror, responderemos con más fuerza pública, más presencia institucional y toda la contundencia de la ley”.