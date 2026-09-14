Terremoto en Colombia: la cifra que sigue sin disminuir y preocupa a miles de familias

El dato más duro del nuevo reporte no está solamente entre quienes perdieron la vida: está en los cientos de miles de viviendas que quedaron marcadas por el terremoto.

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El nuevo balance de la situación provocada por el sismo del pasado 10 de agosto de magnitud 7,4 Mw registrado en San José del Palmar, Chocó, muestra que la emergencia continúa dejando una enorme afectación sobre los hogares de varias regiones del país.

De acuerdo con la actualización del Registro Único de Damnificados (RUD), con corte al 14 de septiembre de 2026, hay 303.934 familias y 486.917 personas registradas como afectadas.

Pero uno de los datos que más dimensiona el impacto está en las viviendas. El reporte contabiliza 36.478 casas destruidas y otras 206.931 averiadas.

En total, son 243.409 viviendas con algún nivel de afectación registrado hasta este corte.

Este es el tipo de viviendas que podrá acceder al beneficio económico activado por el gobierno a través de la UNGRD. Foto: UNGRD / Cortesía

El RUD consolida la información entregada por los municipios con el apoyo de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Estos datos son utilizados para orientar la atención de las familias afectadas.

El saldo humano: la emergencia también deja un saldo de 331 personas fallecidas, 4.516 heridas y 111 desaparecidas. A su vez, los organismos de atención y rescate reportan 364 personas rescatadas.

Las consecuencias del terremoto también alcanzaron a los animales. El registro oficial señala que 3.282 animales resultaron afectados, mientras que 3.003 fueron rescatados.

El impacto tampoco se concentró únicamente en el lugar donde se produjo el movimiento telúrico.

El balance nacional registra afectaciones en 16 departamentos y 500 municipios, mientras que el RUD mantiene la cifra de 303.934 familias y 486.917 personas afectadas.

El Gobierno Nacional manifestó que ha ayudado a coordinar ayuda humanitaria desde el exterior y el interior del país para los afectados por el terremoto. Foto: Colprensa.

Los números muestran así una emergencia que tuvo consecuencias en una amplia extensión del territorio nacional y que continúa siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Aunque el número de víctimas humanas concentra buena parte de la atención pública, el nuevo reporte permite dimensionar otra consecuencia del terremoto: la cantidad de hogares que quedaron destruidos o con daños que afectan sus condiciones de habitabilidad.

Con más de 36.000 viviendas destruidas y más de 206.000 averiadas, la reconstrucción y atención de las familias afectadas continúa siendo uno de los principales retos después del sismo.

El RUD seguirá actualizándose a partir de la información que entreguen los municipios y las entidades encargadas de la atención de la emergencia.