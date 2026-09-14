Gobernadora del Chocó dijo cuál es la mejor manera de apoyar al departamento tras el terremoto

Al cumplirse dos meses del devastador terremoto registrado el lunes 10 de agosto, la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, habló con SEMANA sobre los principales retos de la región en materia de orden público, atención de la emergencia, infraestructura y reactivación económica.

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Situación de orden público y garantías para la atención de la emergencia

Frente a la preocupación sobre si el accionar de los grupos armados ilegales ha obstaculizado las labores de socorro, la mandataria dio un parte de tranquilidad respecto al traslado de insumos y maquinaria pesada, señalando que los corredores viales se mantienen operativos.

“Afortunadamente, en el departamento no hemos tenido hechos concomitantes con la atención de la emergencia de orden público; solamente tuvimos un solo hecho en torno a un combate entre el Clan del Golfo en la cuenca media del río San Juan. Esto fue en el municipio de Sipí, donde justamente las comunidades reaccionaron para exigir que se permita o que se deje más bien de lado, por fuera de este conflicto, a las comunidades, que es lo que requiere ser atendido”, señaló Córdoba.

La gobernadora enfatizó que las principales arterias de conexión con el interior del país no presentan afectaciones de seguridad que impidan el paso de los organismos de ayuda.

“Hechos como los de las afectaciones a la vía Quibdó-Medellín o Quibdó-Pereira no se han presentado; no hemos tenido actos de perturbación del orden público que afecten (...). Este punto en Sipí es el único. Esto para mí es importante porque muchas veces, cuando algunas empresas quieren venir al departamento de Chocó a aportar, a ayudar, a traer sus maquinarias o sus camiones, les preocupa de entrada poder ser blanco de los ataques de estos grupos ilegales. Nosotros no hemos tenido reportes hasta ahora de ningún tipo de afectación de ese tipo para efectos de ingresar al departamento”, comentó la gobernadora.

A pesar de este panorama favorable para la atención humanitaria, la mandataria departamental reconoció que la tensión territorial exige mantener las alertas encendidas.

“Sabemos que es un riesgo latente, sabemos que es una situación que hay que mantener bajo monitoreo por la presencia de los grupos en el territorio, por la necesidad de mantener a salvo a las comunidades que además están a veces doble y triplemente afectadas, y que mantienen la zozobra (...), pero por ahora hemos logrado atender la emergencia sin hechos particulares”, señaló Córdoba.

El Plan Chocó y el impulso a la infraestructura

Respecto a la recuperación de las zonas afectadas y la estrategia del Gobierno nacional de la mano con el sector privado, la gobernadora explicó los alcances de la iniciativa que se encuentra en fase de diseño.

“Nosotros hoy estamos en la estructuración de un gran Plan Chocó. Este plan, que nace de la convocatoria del señor presidente al empresariado colombiano, no solamente busca la reconstrucción de las viviendas y lo que se haya afectado con el sismo, sino también plantear cuáles son las oportunidades económicas del departamento”, detalló la mandataria.

Gobernadora Nubia Carolina Córdoba habla sobre el futuro del Chocó. Foto: SEMANA

En ese sentido, Córdoba subrayó la relación directa entre la inversión en obras públicas y el progreso de la región: “Obviamente, sin infraestructura para el desarrollo no hay desarrollo. Se requerirán, en muchos casos, vías, construcción de infraestructura pública, acceso a servicios públicos como la energía y la conectividad, pero nosotros creemos que justamente en el marco de este plan podemos avanzar”.

Reactivación económica y el potencial del turismo ecológico

Sobre los planes concretos para revitalizar la economía chocoana y atraer visitantes tras el sismo, la mandataria destacó los avances en materia aeroportuaria como un hito clave para el Pacífico colombiano.

Gobernadora Nubia Carolina Córdoba habla sobre el futuro del Chocó. Foto: SEMANA

“Hoy quiero poner un ejemplo muy bonito: todas las oportunidades que tiene el departamento de Chocó en torno al turismo. Justamente estamos por terminar la terminal aeroportuaria del aeropuerto de Bahía Solano. Ya hay un compromiso del Gobierno nacional en este Plan Chocó para terminar la pista y la torre de control. Con este aeropuerto vamos a tener muchas más comodidades; es el aeropuerto más moderno del andén Pacífico colombiano”, detalló la gobernadora.

Finalmente, la gobernadora hizo una invitación directa a los colombianos y extranjeros para que visiten el territorio como una forma concreta de solidaridad y desarrollo sostenible.

La mandataria señaló: “A partir de la próxima semana va a recibir a todos los turistas que quieran venir. Recuerden que no solamente es turismo de ballenas; eso no es lo único que tiene para ofrecer el Pacífico chocoano; el turismo de naturaleza es una experiencia inolvidable”.

“Ustedes no se lo pueden perder. Si quieren apoyar al departamento, vénganse a hacer turismo aquí; es seguro, la infraestructura no sufrió ningún tipo de daño y estamos mejorando nuestras condiciones para que puedan tener la mejor experiencia posible. Así que una manera de apoyar es venir al departamento y ayudarnos a reactivar la economía”, concluyó Córdoba.