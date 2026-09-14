Fiscalía acusa a tres hermanos de ‘Iván Mordisco’ por homicidio, secuestro y tortura: enfrentarán juicio

La situación judicial de tres hermanos de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc, avanzó a una nueva etapa. La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra José Manuel, Juan Gabriel y Andrés Vera Fernández, quienes deberán enfrentar un juicio.

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El proceso está relacionado con un crimen registrado el pasado 17 de enero en El Peñón, Cundinamarca, y con la retención ilegal de dos personas que habrían presenciado lo sucedido. Los investigadores sostienen que los tres procesados tuvieron distintos roles durante el episodio.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, los hermanos Vera Fernández habrían llegado junto con otras personas a un establecimiento comercial. Allí, la víctima habría sido intimidada con una escopeta y armas blancas.

El crimen por el que enfrentarán juicio

La investigación señala a Juan Gabriel Vera Fernández como quien presuntamente disparó contra el hombre y le causó la muerte. Mientras tanto, José Manuel y Andrés Vera Fernández habrían ordenado retener a dos ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Según el ente acusador, estas dos personas también habrían sido sometidas a actos de tortura. Posteriormente, los responsables presuntamente les entregaron un lazo y varias bolsas para que retiraran el cuerpo de la víctima y las obligaron a ocultarlo.

Con la acusación presentada, los tres procesados deberán responder en juicio por homicidio, secuestro y tortura, todas estas conductas agravadas. El expediente también contempla los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Los tres señalados son hermanos de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias ‘Iván Mordisco’, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc. El parentesco pone nuevamente bajo la lupa al entorno familiar del jefe disidente.

Ahora será durante el juicio donde la Fiscalía deberá sustentar el material probatorio reunido contra los tres hermanos Vera Fernández y demostrar su presunta responsabilidad en los hechos por los que fueron acusados.