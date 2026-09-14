Invima lanzó advertencia sobre popular medicamento para la artritis: lo que debe hacer si lo tiene

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió un llamado de advertencia a la ciudadanía colombiana tras detectar la distribución y venta irregular de los productos identificados comercialmente como S-ARTRIT PLUS y SIN-ARTRIT FORTE en presentación de tabletas.

Invima recomendó no comprar estos suplementos dietarios que se comercializan ilegalmente en Colombia

De acuerdo con el organismo de control, ambos productos se promocionan engañosamente bajo el rótulo “fórmula magistral cubana”, atribuyendo supuestos laboratorios de origen que no existen y exhibiendo números de registro falsos que no corresponden con la codificación oficial de las autoridades sanitarias.

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Las investigaciones técnicas revelaron que en los empaques de estos productos se hace referencia a laboratorios ficticios como “Laboratorios Naturales Homeopáticos” e “importados por Laboratorios Fitoterapéuticos Pronaturales”.

Tras un cruce de información con el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, la agencia cubana confirmó que en su país no existen dichos laboratorios ni existe registro alguno para los códigos o productos señalados.

¿Qué tipo de producto es?

Al carecer de amparo bajo un registro sanitario vigente emitido por el Invima, estos artículos fueron declarados formalmente como productos fraudulentos en los términos del artículo 2 del Decreto 677 de 1995.

Invima ordena decomiso de S-ARTRIT PLUS por carecer de registro sanitario. Foto: Invima

Las autoridades hicieron énfasis en que, aunque varían en su nombre comercial e imagen, ambos productos comparten la misma composición cualicuantitativa y estrategia publicitaria engañosa.

La entidad advirtió que el consumo de estos productos fraudulentos representa un riesgo severo para la salud humana, debido a que no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia.

Invima ordena decomiso de S-ARTRIT PLUS por carecer de registro sanitario. Foto: Invima

Al ser de procedencia clandestina, se desconoce la naturaleza real de sus componentes, la presencia de contaminantes, su trazabilidad de fabricación y las condiciones de almacenamiento o transporte a las que han sido sometidos.

¿Qué hacer si ve o tiene este medicamento?

Ante esta situación, el Invima insta a la ciudadanía a abstenerse de comprar o consumir estos productos e instruye a suspender de inmediato su uso en caso de haberlos adquirido.

Invima advierte por la venta de los productos fraudulentos S-ARTRIT y SIN-ARTRIT. Foto: Invima

Asimismo, solicita reportar cualquier evento adverso a través de los canales institucionales de farmacovigilancia y verificar la autenticidad de los registros sanitarios en el portal oficial del instituto antes de comprar insumos médicos o fitoterapéuticos.

Paralelamente, la entidad ordenó a las secretarías de salud territoriales implementar labores de inspección, vigilancia y control en establecimientos físicos y canales virtuales para decomisar y destruir las existencias.

Invima advierte por la venta de los productos fraudulentos S-ARTRIT y SIN-ARTRIT. Foto: Invima

Del mismo modo, instó a las Redes de Farmacovigilancia e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) a activar la búsqueda de pacientes expuestos y notificar de inmediato cualquier caso o punto de distribución detectado a nivel nacional.