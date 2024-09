Yina Calderón destapó fuerte enfermedad que sufre uno de sus familiares: “No se puede operar”

Pese a que no logró llegar a la final y ser una de las ganadoras del formato de telerrealidad, miles de personas conectaron con su personalidad y su forma de ser y, posteriormente, se convirtieron en sus seguidores a través de las redes sociales, por medio de las cuales, la mujer se ha mostrado cercana a sus admiradores y de manera constante, comparte información relacionada con su vida personal.

La influenciadora despejó las dudas sobre los motivos del cambio de look que tuvo. | Foto: Facebook: Yina Calderón

Yina Calderón abrió su corazón y habló de la salud de su hermana Leonela

“Bueno, para todos los que me preguntan por la salud de mi hermana Leonela, ella ya está muy bien. La enfermedad de Leonela es un secreto familiar, pero, pues, ustedes hacen parte de nuestra familia”.

“Imagínate que mi hermana Leonela padece una enfermedad que se llama artritis degenerativa y bueno, esa condición que tiene mi hermana se da en la cadera, ella tiene ‘cadera de viejita’, así se conoce el nombre (...) Eso hace que le den muchos dolores de vez en cuando, que no se pueda levantar y que toque correr al médico. Eso fue lo que pasó el día lunes y por eso no nos pudimos conectar, ustedes saben que, la familia está primero”, dijo frente a la cámara.

¿La enfermedad de la hermana de Yina Calderón tiene cura?

Para darle un cierre al tema, la ex Protagonista de Nuestra Tele reveló que la afección de su hermana no tiene ningún tipo de cura, ya que, aunque hay varios medicamentos con los que puede controlar los fuertes dolores, hasta el momento, no existe alguno que detenga el desarrollo de la misma.