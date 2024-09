¿Epa Colombia y Yina Calderón son novias? Video revela la verdad detrás de su cercanía

¿Yina y Epa Colombia son pareja?

En medio de una reciente entrevista para con Los Enredados, nuevo programa de entretenimiento digital del Canal Caracol, el presentador del formato hizo la pregunta que muchos de los seguidores de la ex Protagonista de Nuestra Tele y la empresaria de queratinas, estaban esperando por resolver: “¿Es fake (falso) o no, que ustedes tuvieron una relación?”.

“Mira, primero que todo, yo no soy gay, a mí las mujeres no me inspiran, sino solo emprendimiento, a mí me encanta el hombre, me encanta todo de los hombres”, afirmó Yina Calderón frente a las cámaras.