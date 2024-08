Yina Calderón rompió el silencio sobre Angélica Jaramillo y su adicción a las drogas

Yina Calderón dio su opinión sobre la confesión de Angélica Jaramillo

“Ella hizo su en vivo y me parece perfecto porque es para que la familia se dé cuenta de que ella los necesita. La única persona que me logró sacar a mí del alcohol y en el problema tan grande fue mi familia y con Juliana pasó lo mismo, fue la familia”.

Por otro lado, hizo un llamado de atención a las personas que le han dejado malos comentarios o críticas, pues manifestó que es una situación que le puede ocurrir a cualquier persona y no merece el señalamiento social.

“En cualquier familia pueden suceder este tipo de cosas, usted no tiene que decir que eso no va a pasar en su familia porque cualquiera de nosotros puede recaer. No importa el estrato social, en realidad, absolutamente nada”.