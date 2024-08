¿Por un video íntimo? Yina Calderón no podrá participar en el concurso de belleza para el que se estaba preparando

La influenciadora despejó las dudas sobre los motivos del cambio de 'look' que tuvo. | Foto: Facebook: Yina Calderón

Yina Calderón reveló el motivo por el que no podrá participar en el concurso de belleza

“El certamen en el que yo iba me dice el día de hoy que yo no puedo participar debido a un video íntimo que tengo en las redes sociales, lo cual yo lo voy a apelar; pero ese video se hizo público y eso hace que yo no pueda participar en ese certamen, que es el que yo quería, que es el Miss Colombia”, dijo la mujer en medio de una notable frustración.