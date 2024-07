La polémica reacción de Yina Calderón cuando le preguntaron por Karen Sevillano: “¿quién es esa?”

Así mismo, se ha encargado de explicar las razones por las que no logró conectar con el equipo rival, los papillentes, pues según lo ha revelado en varias ocasiones, no está alienada con su energía y considera que generaron discusiones innecesarias a lo largo de la convivencia en la producción del Canal RCN y la aplicación de streaming ViX.

Así respondió Yina Calderón cuando le preguntaron por Karen Sevillano

“¿Quién es esa? Ah ya, si, ya sé, ¿la que ganó La casa de los famosos? Es que como no ha vuelto a sonar, pues ya no me acuerdo . Pero si obvio, la Karen, de verdad, ¿qué habrá pasado con ella? Ni más”, dijo en medio de risas.

Usuarios de redes sociales reaccionaron a la manera en la que Yina se refirió a Karen Sevillano

“Yina no me cae mal, pero le tiene una envidia a Karen Sevillano que le rota por los poros”, “Karen me cae bien, pero Yina tiene razón, Karen está perdida”, “La que nunca ha sonado ni sonará eres tú, que vives colgada de los demás para tener su cuarto de fama, qué tristeza”, “Karen tiene demasiada inteligencia emocional como para darle tiempo a esta frustrada” y “Tan cansona, no sabe cómo llamar la atención”, dicen en los comentarios.