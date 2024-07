Yina Calderón arremetió contra Aída Victoria por supuesta reconciliación con Westcol; la tildó de “vacía”

Las polémicas en redes sociales se han vuelto muy comunes, sobre todo en influencers que han llegado a tener un gran reconocimiento en la industria del entretenimiento y en la farándula colombiana. Sin embargo, estas discusiones no siempre suelen ser calmadas, pues a través de sus mismas cuentas oficiales suelen lanzar fuertes ataques.

Desde hace unas semanas se dio a conocer la ruptura amorosa de Aída Victoria Merlano, quien tras intentarlo nuevamente con el streamer paisa Westcol, no pudo continuar con él. En esta oportunidad, la barranquillera lo enfrentó en medio de una transmisión en vivo debido a que seguidoras le estaban haciendo llegar videos de una supuesta infidelidad por parte de él.

Aida aseguró que aunque no hubo contacto físico entre ellos dos, lo que la molestó fue el hecho de que Westcol no la respetara y le diera entrada a otra mujer.

“Están diciendo en TikTok que me fuiste infiel... no sé, hay cosas virales. La vieja está mostrando los chats, solo te queda contar qué pasó [...] Lo que más me molesta es el chat, porque mi novio está coqueteando con una vieja como si nada, estoy muy put..., ¿tú crees que yo soy pendeja?”, dijo Aída durante la transmisión en vivo.