Aida Victoria dejó definitivamente la casa de Westcol, ¿se llevó la cabra?

“Hoy me levanté muy triste y pensé, me voy a parar, me voy a maquillar, me voy a arreglar, voy a tratar de hacer un video superincreíble, algo superinspirador y que dé mucha fuerza y aparte me voy a reunir con mis grupos de trabajo para que estructuremos unas nuevas dinámicas y entonces voy a pensar en dónde voy a vivir porque tengo toda mi ropa empacada en bolsas porque ahorita mismo mi vida está desordenada”, dijo Aida Victoria Merlano.