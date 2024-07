Radical decisión que tomó Aida Victoria Merlano tras ruptura con Westcol, dejó estáticos a sus fans

Fue Aída la que dio a conocer que habían terminado, cuando en un video expresó que “Yo no tengo una relación con ella. Yo no sé ni siquiera quién es; a él sí lo conozco, con él sí tengo una relación y me falló. Entonces, yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él está el amor que siento por mí y más importante que mi relación con él es mi relación conmigo, que es la que más me ha costado construir y hay cosas que no estoy dispuesta a permitir entre nada, no estamos más juntos y esa es la historia”.