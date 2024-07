A Westcol le pidieron esta millonaria suma de dinero para desmentir infidelidad a Aída Victoria Merlano

“ Recuerdo muy bien que yo le mandé un mensaje a West, jamás lo hice con ninguna intención. En ese momento sale mi amiga, él me hace ir al VIP, yo llegué como dos personas que se empiezan a conocer (...) Yo estoy soltera. Yo no tengo pareja. Yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie, creo que la persona que debió respetar a su novia fue él”, fueron algunos apartes de las declaraciones que dio a conocer Nataly Morales, mujer involucrada en la supuesta infidelidad.

“Yo no tengo una relación con ella. Yo no sé ni siquiera quién es; a él sí lo conozco, con él sí tengo una relación y me falló. Entonces, yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él está el amor que siento por mí y más importante que mi relación con él es mi relación conmigo, que es la que más me ha costado construir y hay cosas que no estoy dispuesta a permitir entre nada, no estamos más juntos y esa es la historia”, expresó Merlano sobre el fin de su relación.