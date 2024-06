Westcol en crisis: el streamer se grabó llorando tras decisión de Aida Victoria por supuesta infidelidad

Pese a que en el momento la información no era clara para la mayoría de los espectadores, se dio a entender que el creador de contenido habría tenido contacto con una seguidora en una discoteca y, posteriormente, mantuvieron conversaciones vía mensaje directo por Instagram.

“Vean, yo todavía estoy pasando por un posoperatorio, yo todavía estoy drenando entonces es como cansonsito, que una p*ta le quiera atormentar a uno la vida, bueno, esta no es ni p*ta porque ellas se dan el privilegio de que las elijan, esta no, esta se regala, esta se entrega”, dijo la influenciadora.

Aida Victoria contó cómo se enteró de la infidelidad y confesó que dio por terminada su relación

La creadora de contenido manifestó que descubrió la historia luego de que le llegara un TikTok en el que una joven afirmaba que WestCol le había sido infiel con la mujer en cuestión. En ese momento, Aida decide contactarla para que le explicara lo que había pasado. No obstante, la influencer identificó ciertas irregularidades en su relato comparado con la conversación que encontró en el Instagram de su novio.

Por esta razón, Aida decidió no darle creatividad a las palabras de la mujer. Sin embargo, afirmó que pese a que no hubo intimidad o besos entre la mujer y su novio, el hombre habría roto los códigos de su relación al tener contacto con la joven.

“Yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él, está el amor que siento por mí y más importante que mi relación con él, es mi relación conmigo, que es la que más me ha costado construí y hay cosas que no estoy dispuesta a permitir, entonces nada, no estamos más juntos y esa es la historia”, finalizó Aida en su cuenta de Instagram, perfil en que suma más de 6 millones de seguidores.