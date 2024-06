Aida Victoria explota en vivo y le reclama supuesta infidelidad a Westcol: “¿tú crees que soy pendeja?”

La relación entre los creadores de contenido digital Aida Victoria Merlano y Westcol es considerada como una de las más polémicas de la farándula colombiana, pues aunque tienen muchos fans y personas que apoyan su amor, la verdad es que en internet cuentan con miles de detractores que se han mostrado en contra de los influenciadores por acciones equivocadas que han cometido en el pasado.

Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que vivan a plenitud su relación, pues independientemente de los malos comentarios, han sabido darle un buen manejo a su relación y se han mantenido fuertes ante las adversidades.

Aida Victoria Merlano y Westcol Insatgram: @aida/ @westcol | Foto: Insatgram: @aida/ @westcol

No obstante, en una de las transmisiones que el paisa realizó en la tarde del miércoles, 26 de junio, se pudo observar una fuerte discusión con Aida, relacionada con una supuesta infidelidad.

Aida Merlano le pidió explicaciones a Westcol por supuesto chat comprometedor

En video quedó registrado el momento exacto en el que la popular creadora de contenido Aida Merlano le reclamó a su novio por un chat en el que estaría manteniendo una conversación comprometedora con otra mujer, de la cual, hasta el momento, se desconoce su identidad.

El 'streamer' estaría envuelvo en una polémica que podría acarrear fuertes consecuencias. | Foto: Foto tomada de Instagram @westcol

“Es una vieja que yo conocí, que estábamos en Dulcinea y la vieja me escribió que me veía lindo, ella estuvo ahí, pero no pasó nada, o sea está en chats y se puede ver que me dice que yo soy muy respetuoso, que tengo muy bonita energía, pero hay otros mensajes que puede que te enojen”, le dijo Westcol a su novia.

En ese momento, Westcol le muestra la conversación a Aida, y aunque no comentan con sus fans lo que realmente se encuentra dentro del chat, la joven de 24 años explotó en medio de la transmisión en vivo.

“Obviamente, le estás coqueteando a la vieja (...) Te hago una pregunta, si tú me encuentras una vaina así con un man, ¿tú que haces?, ¿terminas conmigo o sigues conmigo? (...) tengo la cabeza muy caliente entonces no estoy pensando con claridad, estoy demasiado brava. Lo que más me molesta es el chat, porque mi novio está coqueteando con una vieja como si nada, ¿tú crees que yo soy pendeja?”, mencionó Aida en medio del acalorado momento.

Westcol se defiende a las acusaciones de su novia y niega haberle sido infiel

Luego de escuchar a la influenciadora las razones por las que este tipo de situaciones le causan incomodidad, el streamer recalcó en varias ocasiones que, desde su punto de vista no actúo mal, pues siempre respetó su relación y no considera que sus palabras sean comprometedoras.

“Yo no le estoy coqueteando a la vieja mi amor, nunca hubo una mala intención, te lo juro por mi vida (...) yo no me quise ir con ella, nosotros no queríamos traerla ni estar con ella, la vieja es una persona ardida”.

El cambio de imagen de Aida Victoria Merlano desató todo tipo de reacciones | Foto: Instagram @aidavictoriam

Finalmente, Aida Victoria manifestó lo importante que es para ella su relación amorosa y la relevancia de cumplir con los acuerdos a los que han llegado para evitar cualquier tipo de falta de respeto.