“Ella tampoco es una santa”: mamá de Westcol se fue en contra de Aida Victoria; filtraron el chat

Debido a que, en un primer momento los fanáticos de la pareja no tenía claridad en lo que estaba pasando; horas después, la popular influenciadora de 25 años explicó lo ocurrido y reveló que su novio había compartido con una de sus fans en un palco del reconocido bar de su propiedad y posteriormente, mantuvieron conversaciones por medio de los mensajes directos de Instagram.

Pese a que, Aida Victoria afirma que Westcol no tuvo ningún tipo de contacto íntimo con la mujer e incluso, ni siquiera se habrían besado , la joven decidió dar por terminada la relación, pues manifestó que los acuerdos a los que habían llegado fueron irrespetados y no estaba dispuesta a tolerar este tipo de situaciones.

Westcol filtró conversación con su mamá sobre Aida Victoria Merlano

Sin embargo, la progenitora de Westcol decidió compartir su verdadera opinión sobre la expareja de su hijo, dejando en claro, que no tenía una buena percepción de su manera de ser y actuar.

“Ah bueno mijo . Aprenda entonces a superar que usted está muy joven y ella tampoco es una santa (...) Yo la verdad no sabía que estaba tan enamorado . Deje de malgastar la plata en cosas innecesarias. No se vaya a enloquecer tanto con la plata”, escribió la mujer, haciendo referencia a las altas sumas de dinero que su hijo ha gastado en los últimos días en medio de la tristeza.

Aida Victoria Merlano reaccionó a las palabras de la mamá de Westcol

Luego de algunas horas, Aida Victoria se pronunció nuevamente a través de sus redes sociales y en medio de lágrimas habló de las decisiones de su ex y las palabras que usó la mamá del hombre para referirse a ella.

Aida Victoria terminó su relación con Westcol, pero, al parecer, está decidida a no volver con él. | Foto: Tomada de Instagram @aidavictoriam

“Él sale a publicar esas capturas con cosas de su mamá que claro que me duelen, pero me di cuenta de que cuando un hombre te pide una oportunidad, tú tienes que darte tiempo porque tú vas a conocer realmente a ese hombre después, no cuando te está pidiendo la oportunidad”, dijo.